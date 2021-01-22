Yan yana üretime devam mesajı verdi

Yapı malzemesi sektörünün öncü kuruluşu Türk Ytong, 50. Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nı online canlı olarak düzenledi. “Dünden Yarına Daima Yan Yana” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Ytong Yetkili Satıcıları ve Satış Pazarlama Ekibi, 2021 yılı için belirledikleri hedefleri paylaştılar.

Ytong Yönetim Merkezi’nden canlı yayınlanan 50. Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 2020 yılının değerlendirmesi yapılarak, şirkete ve sektöre ilişkin bilgiler paylaşıldı. Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir’in üstlendiği etkinlikte, Ytong’un ilk Yetkili Satıcılarından Cemal Akkanlar ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Yılın en başarılı sonuçlarına imza atan Denizli, Bursa ve İstanbul’daki Yetkili Satıcılar canlı yayına konuk olarak ödüllerini aldılar. Toplantıda ayrıca Ytong ile uzun yıllar iş birliği yapan yetkili satıcılar ile 2020 yılında başarılara imza atan yetkili satıcılara ödülleri verildi.

Tedbirleri aldık, üretim devam etti

Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar yaptığı konuşmada 2020 yılını değerlendirerek, inşaat sektörünün son yıllarda yaşadığı zorluklara salgın hastalığın da eklenmesiyle tüm sektörler gibi olumsuz etkilendiğini söyledi. Pandeminin başından itibaren fabrikalarda üretime aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekleyen Hinginar, “Aldığımız tedbirler sayesinde 2020 yılının bütün olağanüstü zorluklarına karşı bugün Türk Ytong olarak sapasağlam ayaktayız ve 2021 yılı için de geleceğe güvenle bakmaya devam ediyoruz. Geleceğe ışık tutacak, bizleri ve ülkemizi daha iyiye taşıyacak projelerle başarılara yol alacağımız bir dönem için hazırız.” dedi.

Sektörün amiral gemisi

Fethi Hinginar, Türk Ytong’un Yetkili Satıcılarıyla birlikte 50. toplantıya imza atıyor olmasının önemine değinerek “Bu sene Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. 98 yılın 58’inde Türk Ytong olarak bayrağımızı gururla taşıdık ve bu ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olduk. Attığımız adımlarla hep öncü olduk, lider olduk, çağdaş yaşamın simgesi olduk. Sizlerle birlikte büyük bir aile ve sektörümüzün amiral gemilerinden biri olduk. Fırtınalı, dalgalı denizlerde savrulmadan yan yana yol aldık, almaya da devam edeceğiz.” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak da konuşmasında inşaat sektörüne ilişkin önemli göstergeleri ve 2020 yılı satış pazarlama faaliyetlerini değerlendirdi. 2021 yılı için belirlenen hedefleri paylaştı.

Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde ise 5 ile 35 yıl arasında değişen sürelerde Ytong yetkili satıcısı olan şirketlere kıdem plaketleri verildi. Ayrıca 2020 yılında satış başarılarına imza atan yetkili satıcılar ödüllendirildi ve plaketleri verildi.