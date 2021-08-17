Yatırımcı, rotasını ormana komşu projelere cevirdi

Doğayla iç içe bir yaşam sunan sektörün yenilikçi markası İnsay Yapı’nın, Pendik’te hayata geçirdiği projesi 'Ondörtüç Pendik', yeşile ve doğaya yakın olmak isteyenlerin tercihi oldu. Dairelerin yüzde 80’inin satıldığı projenin ilgi odağı olmasında ise geniş balkon ve bahçe seçeneklerinin yanı sıra Aydos Ormanı’na komşu konumda olması da önemli rol oynuyor.

Pandemi öncesinin çok katlı dev projelerinin yerini artık daha butik, geniş yeşil alana sahip, balkonlu, bahçeli ve doğayla iç içe olan projeler almaya başladı.Aydos Ormanı’na komşu, izole bir yaşam vaat eden sektörün yenilikçi markası İnsay Yapı’nın, Pendik’te hayata geçirdiği projesi 'Ondörtüç Pendik'te doğayla iç içe güvenli bir yaşam isteyenlerin tercihi oldu. Dairelerin yüzde 80’inin satıldığı projenin ilgi odağı olmasında en önemli etkenlerinarasında ise geniş balkon, bahçe seçeneklerive Aydos Ormanı’na komşu konumu yer alıyor.

Biten projeler fiyat avantajı sağlıyor

Konut satışlarında yaşanan hareketlilikte, izole yaşam beklentisini karşılayabilen projelerin söz sahibi olduğunu belirten İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, geniş balkon, bahçe, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarının yanı sıra merkezi konumuyla da şehrin içinde doğaya yakın olma imkânı sunan projelere eğilimin devam ettiğini söyledi.

Bu iki kritere sahip projelerin satışlarda ilk sırada yer aldığını hatırlatan Çulhalık“Ondörtüç Pendik’tebalkon, bahçe ziyaretçilerimizin büyük bir kısmı için tercih sebebi olsa da görüyoruz ki; artık insanlar evlerinin yakınında orman, koru, park gibi yeşil alanların olmasına özellikle dikkat ediyor. Satış ofisimizi ziyaret edenler yakınlarda park, koru veya orman gibi aileleriyle vakit geçirebilecekleri açık alanları daha çok soruyor. Bu da demek oluyor ki, artık yeşile ve doğaya komşu projeler öne çıkmaya başladı.

Aydos Ormanı’na 10 dakika mesafedeki projemizdenev sahibi olmak isteyenler için ise fırsat hala devam ediyor. Yeni ruhsatlandırılacak projelerde fiyatlar çok yüksek olacak. Şu anda biten ya da bitmeye yakın projeler ise büyük avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Her daireye özel depo alanı

Yenilikçi bakış açısıyla yola çıkarak ‘Ondörtüç Pendik’i en yeni teknolojileri barındıran, sadece yaşamın değil iş ve sosyal hayatın da içerisine taşınabileceği kompleks bir yapıya dönüştürdüklerini belirten Çulhalık “Projemiz 9 bin metrekarelik alan üzerinde; 252 konut ve 15 ticari birimden oluşuyor. Oturumun başladığı, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı projemizde 1+1 dairelerimiz 448 bin TL’den satışa sunuluyor. Projede yer alan 1+1 dairelerin çoğunda da balkon yer alıyor. Projenin yüzde 85’i balkonlu dairelerden oluşuyor. Şehrin içinde müstakil bir yaşam vaat eden projede yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin her birinde yemek yenilecek kadar geniş balkonlar yer alıyor. 1+1 dairelerin çoğunda da 1 balkon, 3+1 dairelerde ise 2 balkon bulunuyor.

24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik'; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunduğu ve her daireye depo alanının tahsis edildiği projedeki mağaza ve restoranlar da ayrıcalıklı yaşam alanı konseptini tamamlıyor” dedi.

Aydos Ormanı’na10 dakika mesafede

Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç Pendik' projesi, merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Yapımı devam eden Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattı, projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.Proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alıyor. 'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı, hızlı feribota15 dakika mesafede konumlanıyor. Özellikle açık havada vakit geçirmek isteyenler için Aydos Ormanı’na10 dakikada ulaşılabiliyor.