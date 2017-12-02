Yatırımcılar Beyoğlu'nu anlattı

Son yıllarda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm ile adından sıkça söz ettiren Beyoğlu yatırımcıların da dikkatini çeken bir cazibe merkezi olma geleneğini arttırarak sürdürüyor. İş, sanat ve kültür dünyasından birbirinden kıymetli konu ve konuşmacıları bir araya getiren “Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması” kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin ve Yatırım Gözbebeği Beyoğlu” panelinde Beyoğlu’nun bu dönüşümünde etkin rol oynayan iş dünyasının önemi isimleri Beyoğlu’nun yatırım potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) tarafından Grand Pera’da gerçekleştirilen “Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması”na ilgi çekici konu ve konuklar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın açılış konuşmalarının ardından Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması’nda “Türkiye’nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu” paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar şu görüşleri dile getirdi:

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık: Beyoğlu gibi bir yerde inşaat yapmak hiç kolay değil. Yoğun ve titiz bir süreç gerektiriyor. Üniversitelerin, hocaların olduğu, mimari süreçlerinin koordine edildiği ciddi bir ekip var arkada planda. Kolay çözülebilir süreçler değildi ancak yılmadan usanmadan, kurallar çerçevesinde bugün gördüğünüz bu sonucu elde ettik. Birçok fonksiyona bürünmüş bir kompleks olarak konumlandırırdık burayı. Bu yatırımı yapmış olmaktan gerçekten mutluyuz. Bunla yetinmedik, kültür sanata destek verebilmek için bir de vakıf kurduk. Grand Pera’da yapılan etkinliklere de bu vakıf sponsor oluyor.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık: Pera döneminde Beyoğlu çok kültürlü bir yerdi. Dünyanın bütün sanatçıları bilim adamlarını ve iyi bir yaşamı arzu edenler buraya gelirlerdi. Cumhuriyet döneminde de Beyoğlu çok önemli bir yer olmayı sürdürdü. Her milletten bilim ve sanat dünyasından isimlerin ilgi odağı olan Beyoğlu farklı din dil ırktan insanları bir araya getirmiş bir kültür mozaiği olarak gelişimine devam ediyor. Tarlabaşı da bunlardan biri. Geçmişte mimari açıdan Pera gibi ancak daha mütevazi binalar inşa edilmiş. Çok renklilik önemli ve bu da buraya bir kimlik kazandırmış. Projenin 10 yıllık bir geçmişi var. Taksim 360 Projesi'nde yaşam önümüzdeki yıl başlıyor. 2019’da proje bitiyor. Proje bittiğinde sanatçıların, entelektüellerin, tarihte olduğu gibi dünyadan birçok sanatçının gelip yaşamak istediği büyük bir ruha sahip olacak önemli bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan çok mutluyuz.

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili : Galataport projesiyle birlikte yaklaşık 1,2 km boyunca bugüne kadar İstanbul halkına kapalı olan İstanbul un en önemli tarihinin ortasındaki sahili halka açacağız. Projeyi 2019’un 3.çeyreğinde açmayı planlıyoruz. Burada bu projeleri hayata kazandırma adına gösterdiği yakın ilgi için Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür etmek istiyorum.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek: Beyoğlu’nda yasamayı tercih ettim. Çünkü beslenme kaynağım enerji. Bu enerji ve hikâyeyi de oluşturan şeyler mekanların tarihi ve orada yasayan insanlardır. Tarih olarak baktığınızda Beyoğlu, İstanbul için gözbebeği. Dünya için de mücevher taşı bir mekan. Bu enerjiyi buradan aldığım için burada Cihangir de oturuyorum. Son 15 yılda Beyoğlu’na yapılan yatırımlar içerisinde müthiş bir ortam oluştuğunu gördüm. Çok güzel renovasyonlar sona yaklaşmış. Büyük projeler birer birer tamamlanıyor. Bu değerler ortaya çıkıp nereye gidebileceğini gören bir insan olarak da Beyoğlu’na yatırımı çok mantıklı buluyorum. Bölge mimarisine uygun bir proje yapabilmeniz ve arazi bulabilmeniz için yerel yönetim vizyonu ve diğer kolaylaştırıcı unsurları arıyorsunuz. Neyse ki böyle bir şey bize nasip oldu ve Benesta projemiz ile Beyoğlu’nda bölgeye değer katan bir proje de biz geliştiriyoruz.

Demsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan: Pera Palace bugün 125. yılını dolduruyor. Ülkemiz için önemli bir değer. Bizde elimizden geldiğince sahip çıkarak, bazı yatırımcılarımızın dediği gibi biraz da sosyal bir değer olarak yaklaştığımız bir yatırım olarak bakıyoruz. 1892’den bugüne kadar birçok ilklerin yapıldığı bir otel Pera Palace. Son derece önemli bu nedenle. Bugün Beyoğlumuzun eskisinden daha da cazip haline geleceğine eminim. Hepimize görev düşüyor. Çünkü bir tane Beyoğlu var.









