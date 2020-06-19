Yaz geldi Google aramaları değişti

Koronavirüs sürecinde kontrollü normalleşme adımları atılırken havaların ısınmasıyla sosyal faaliyetler hız kazandı. Uzun bir karantina döneminden ve sokağa çıkma yasaklarının ardından evlerinden tedbirli olmak kaydıyla dışarı çıkmaya başlayanlar, seyahat yasağının da kalkmasıyla tatil planları yapmaya başladı.

Vantilatör, bronzlaştırıcı ürün ve deniz şemsiyesi aramalarda üst sırada

Değişen tüketici davranışları hakkında fikir veren Google Arama Trendleri raporunda geçtiğimiz haftalarda perakende kategorisindeki yükselen aramalar incelendiğinde, İstanbul başta olmak üzere en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Muğla, Gaziantep ve Konya gibi büyük şehirlerde tatil ihtiyaçlarını içeren aramalar yapıldığı ortaya çıkıyor. Yükselen trend kategorileri arasında en çok aratılan kelimelerin ise “masaüstü ve ayaklı vantilatörler”, “bronzlaştırıcı ürünler”, “açık hava ve deniz şemsiyeleri”, “buharlı soğutucular”, “dondurmalı ürünler”, “dondurma ve dondurmalı yoğurt”, “yüzme havuzları” ve “mayolar” olduğu görülüyor.