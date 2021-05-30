Yazlıkta ısı yalıtımının önemini fark ettik

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), pandemi koşulları nedeniyle kentlerde yaşayanların yoğun ilgi gösterdiği yazlık evlerde ısı yalıtımının gerekliliğine dikkat çekti. İZODER Başkanı Levent Gökçe, “Yıl genelinde kalma süresinin uzadığı yazlık evler ısı yalıtımı ile daha sağlıklı ve konforlu hale geldiği gibi, bu evlerde kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjide yüksek oranlarda tasarruf sağlanıyor” dedi.

Pandemi nedeniyle birçok şehirde müstakil konutlara ve yazlık evlere ilginin yüksek olduğunu belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, şunları söyledi: “Salgın döneminde ailece vakit geçirilen güvenli bir yuva olarak görülen yazlık evler, uzaktan çalışma imkânı olanların da özellikle tercih ettiği konutlar oldu. Bu süreçte konut sahipleri binalarında tadilat ve yalıtıma ağırlık verdi. Özellikle hem sıcak hem de soğuk iklim bölgelerinde yer alan ve içerisinde yaşanmayan dönemlerde iyi korunamadığı için yıpranan evlerin kullanım süresi yıl geneline yayılınca, tadilat ve yenileme işlemlerine daha fazla zaman ve kaynak ayrılmaya başlandı. Bu süreçte binalarda ısı yalımı uygulamalarının da yapılması çok büyük önem arz etti çünkü ısı yalıtımı sadece kış aylarında soğuğa karşı değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geliyor.”

Yazın klimaların devreye girmesiyle, ısı yalıtımı olmayan konutlarda enerji tüketiminin daha da arttığını vurgulayan Levent Gökçe, “Isı yalıtımıyla koruma altına alınan evlerde kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerji tüketiminde yüksek oranlarda tasarruf sağlanıyor. Bugün ülke olarak binalarda kullandığımız enerji miktarı, toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmını, yüzde 30’u aşmış durumda. Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu var. Alacağımız önlemlerle hem yaz hem kış mevsiminde enerji savurganlığının önüne geçmemiz mümkün” diye konuştu.