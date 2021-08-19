Yeni çevreci tesisler geliyor

Yenilenebilir enerji sektörünün başarılı oyuncusu Biotrend Enerji, 2021 ilk yarı yıl rakamlarını açıkladı. Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, 2021 yılının ilk yarısına ait rakamları açıkladı. Biotrend Enerji’nin 2021 yılı 6 aylık konsolide net satış cirosu 160 Milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarda %53 oranında artış sağlandı.

Biotrend Enerji’nin 2021 yılı ilk altı aylık konsolide faaliyet karı 24 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşerek, 2020 yılının aynı dönemine göre %46 oranında artmış oldu. 2021 yılının altı aylık konsolide net karı 18 Milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında “Biotrend Enerji’nin yılın ilk yarısının iyi rakamlarla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu. 2021 yılının her açıdan daha çok üretme yılı olduğunun altını çizen Doğan, Biotrend Enerji’nin yılın geri kalan kısmında devreye sokacağı yeni tesisleriyle, ülke ekonomisine, çevreye ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.