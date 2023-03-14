Yeni evime iki proje ile destek oldu

İş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişiyle insan odaklı ve kente değer katan projeler inşa eden Siltaş Yapı; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla başlattığı “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına iki yeni projesiyle dahil oluyor. Şirket, yüzde 10 peşinat, 0,69’dan başlayan faiz oranı ve 15 yıl vadeye ek olarak Pendik’te yükselen Siltaş Panorama projesinde yüzde 15 ve Sancaktepe’de konumlanan Siltaş Comfort projesinde yüzde 10 indirimle Yeni Evim kampanyasına destek olacak.

İş dünyasındaki 40 yılı aşkın köklü geçmişiyle insan odaklı ve kente değer katan projeler inşa eden Siltaş Yapı, iki yeni projesiyle “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından orta gelirlilerin konut sahibi olması amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında belirlenen yüzde 10 peşinat, 0,69’dan başlayan faiz oranı ve 15 yıl vadeye ek olarak Siltaş Yapı, Pendik’te yükselen Siltaş Panorama projesinde yüzde 15 ve Sancaktepe’de konumlanan Siltaş Comfort projesinde yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, “Siltaş Yapı olarak öncelikle Yeni Evim kampanyasının ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kampanyanın yeni konut alımlarına olumlu katkısı olacağına inanıyoruz. Biz de Siltaş Yapı olarak bu tarihi kampanyaya iki yeni projemizle destek oluyoruz. Bu kapsamda kampanyanın mevcut koşullarına ek olarak Pendik’te bulunan Siltaş Panorama projemizde yüzde 15, Sancaktepe’de konumlanan Siltaş Comfort projemizde ise yüzde 10 indirim uygulayacağız. Böylece konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza çok avantajlı bir ödeme kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

Siltaş Panorama Pendik’te yükselmeye devam ediyor

Adını, önü hiç kapanmayacak panoramik deniz manzarasından alan Siltaş Panorama projesini yoğun şehir rutininde hep istenen ama ikinci plana atılan huzurlu ve konforlu bir yaşamı sunmak için tasarladıklarını ifade eden Erdinç Tunç, “Anadolu Yakası’nın her geçen gün hızla değerlenen yerleşim alanlarından Pendik’te denize ve yeşile komşu olarak konumlanan projemizde kayıpsız alan felsefesiyle modern bir mimari, trafikten uzak, doğanın içinde huzurlu bir ortam ve eksiksiz bir sosyal yaşam deneyimi vadediyoruz. Projemizin lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2022 yılının Haziran ayından bu yana konut sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. 23 bin metrekarelik arazi alanında yükselen projemiz 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşuyor. Projede çeşitli büyüklük ve özellikte 650 konut ve 23 ticari ünite bulunuyor. Projemizin yüzde 65’ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Ayrıca LifeX konseptimiz ile sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı planladık” dedi.

Siltaş Comfort’un temeli Sancaktepe’de atıldı

Siltaş Comfort projesi hakkında da bilgi veren Erdinç Tunç, “İstanbul’un değeri hızla yükselen bölgelerinden Sancaktepe’de temeli atılan Siltaş Comfort, modern mimari ile teknolojiyi bir araya getiriyor. Toplam 5 bin 500 metrekarelik inşaat alanında yükselecek projemiz 12 katlı iki bloktan oluşuyor. Çeşitli büyüklük ve özellikte 100 konut ile üç katlı iki farklı showroom ve tek katlı ticari alanların bulunduğu projemizde zengin sosyal donatılar ve peyzaj alanları yer alıyor. Modern mimarinin şık bir örneğini yaşamı kolaylaştıran detaylarla sunan 2+1 ve 3+1 daire tipleriyle yaşam alanlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü projemizde ayrıcalıklı bir yaşam sunacağız” diyerek sözlerini tamamladı.