Yeni Genel Sekreter Can Akın Çağlar oluyor

Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilen Yavuz Erkut emekli oluyor. Erkut'un yerine yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan finans sektörünün en etkili isimlerinden Can Akın Çağlar getiriliyor. Can Ekın Çağlar bu gelişleyi twiter hesabından duyurdu.

Erkut’un yerine göreve gelen Can Akın Çağlar 1962 yılında Sivas’ta doğdu. Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Çağlar meslek hayatına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başladı. 1995–1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.' de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kuruluşuna da öncülük etti. 2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar, 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi.