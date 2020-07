Yeni Genel Sekreter Can Akın Çağlar oluyor Erkut’un yerine göreve gelen Can Akın Çağlar 1962 yılında Sivas’ta doğdu. Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Çağlar meslek hayatına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başladı.

07 Temmuz 2020 Salı 20:04