Yeni konut fiyat endeksi mayıs sonuçları açıklandı

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Mayıs 2019 sonuçları açıklandı. Endekse göre, satışların %56’sının bitmiş, %44’ünün bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Mayıs ayında, banka kredisi kullanım oranı bir önceki aya göre 7 puan gerilerken, senet kullanımı 6 puan arttı. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %5’inin yabancılara yapıldığı Mayıs ayında fiyat artışı, bir önceki aya göre 0.16, geçen yılın aynı dönemine göre %2.27 oranında gerçekleşti.



‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 2019 yılı Mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Mart ayında %15 olan banka kredisi kullanım oranının, Nisan ayında %21’e yükseldikten sonra Mayıs ayında %14’e gerilemesi; gayrimenkul sektörünün, yükselen konut kredisi faizlerinden doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Faiz oranlarının, tüketicilerin maddi sınırlarını zorlamayacak seviyeye çekilmesi, konut kredisi kullanımını yeniden artıracaktır. Senet kullanımının, banka kredisi oranlarından yüksek olmasında, kredi faizlerindeki artışın yanı sıra, proje geliştiricilerin sunduğu avantajlı ödeme seçeneklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise Mayıs ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.16, geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.27 oranında artış gerçekleşti. Mayıs ayında yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışlar %5 oranında olup, bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konut tipi tercih edilmiştir. Mayıs ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde stoklarda adet bazında %1.73 oranında erime gözlenmiştir. Stok erime hızının 2012 Ekim ayından itibaren en düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir.”



Yeni konutlarda fiyat artışı %0.16



Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.16, geçen yılın aynı dönemine göre %2.27 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %85 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.16oranında artış, 2+1 konut tipinde %0.21 oranında artış, 3+1 konut tipinde %0.21 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında nominal artış yaşandı.



Yabancılara satılan konutların %42’si 2+1



Mayıs ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %5’lik (son 6 aylık ortalama %9) kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda %42 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.



Kredi kullanımı 7 puan geriledi



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Mayıs ayında peşinat kullanım oranı %45, banka kredisi kullanım oranı %14 ve senet kullanım oranı %41 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Nisan ayında peşinat kullanımı %44, senet kullanımı %35, banka kredisi kullanımı ise %21 oranında gerçekleşmişti.



Stok erime hızı %1.73



Yeni Konut Fiyat Endeksi, Mayıs ayı stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazlı stoklarda %1.73 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların %56’sı bitmiş, %44’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu.