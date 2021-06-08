Yeni mekan yeni atak

Tuzla’da satın aldığı yeni genel müdürlük binasına taşınan Masdaf; dinamizim, konfor, çevre ve kurumsal kimlik unsurları temel alınarak dizayn edilen ofis binasında çalışanlarına yepyeni bir çalışma deneyimi sunuyor.

Masdaf, gelişen iş hacmine paralel olarak artış gösteren faaliyetlerini daha verimli olarak sürdürebilmek amacıyla İstanbul’da bulunan genel merkezini yakın zaman önce Tuzla’da satın aldığı ofis binasına taşıdı. Masdaf, 12.000 metrekare alan üzerine 8500 metrekare kapalı alan olacak şekilde inşa edilen ve 6 kattan oluşan yeni merkezinde çalışanlarına; yüksek konfor ve gelişmiş teknolojik altyapı sunuyor.

İç mimari projesi, Yonca Sirmen Mimarlık Ofisi tarafından yapılan; dinamizim, konfor, çevre ve kurumsal kimlik unsurları temel alınarak dizayn edilen ofis binasında; her katta yeni teknolojilerle donatılmış toplantı odaları, kişisel ve ortak çalışma alanları, coffee cornerlar, sosyal alanlar, Masdaf müşterilerinin tüm pompa ve hidrofor çözümlerini deneyimleyebilecekleri showroom, Mas Academy uygulamalı ürün eğitim alanları ve 80 kişi kapasiteli konferans salonu bulunuyor.

Taşınmanın hizmet ettiği amacı ’değişimin kendisi’ ifadesiyle özetleyen Masdaf Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan POLATOĞLU, Masdaf olarak her alanda değişmeye devam etiklerini açıkladı. POLATOĞLU: “2020 yılında markamızın kurumsal kimlik yapısının yenilenmesi ile başlayan değişim, yeni ofis binamız ile devam ediyor. Şirket olarak orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız büyüme, gelişim ve modernizasyon hedeflerimiz için bu tür bir tesise geçmek temel amacımızdı. Çünkü fiziki olarak yaşadığımız bu yenilik aynı zamanda değişim ve gelişim çalışmalarımız için de destekleyici unsur olacak.

Ofislerimiz, evimizden sonra en fazla zaman geçirdiğimiz mekânlardır. Bu nedenle ofisimizin dizayn çalışmalarının merkezine insanı koyduk. Çalışanlarımızın motivasyonunu pozitif yönde etkilemek üzere dizayn ettiğimiz yeni ofisimizde, onların sosyalleşerek, etkileşim içinde çalışmalarına olanak sağlayacak ortak çalışma alanları kurguladık.

COVID-19 pandemi sürecinde çalışma ve sosyalleşme alanlarında optimum iç hava kalitesi sağlayacak havalandırma sistemleri kurarak, çalışanlarımıza gün boyu sağlıklı çalışma ortamları sunmayı hedefledik. dedi.

Masdaf olarak hem geliştirdikleri ürünlerde hem de hayata geçirdikleri yatırımlarda karbon ayak izi ve iklim değişikliğinin çevresel etkilerini önemsediklerini belirten POLATOĞLU, Masdaf’ın yeni ofis binasında çevreci bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. POLATOĞLU, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni ofis binamızda çevresel etkileri en aza indirecek geliştirmeler yaptık. Bu kapsamda suyun geri kazanılması adına binamızın çatısında, yağmur sularını toplayıp, filtreleyerek ham su deposuna gönderen bir sistem kurduk. Depoda biriken suları direkt olarak bahçe sulamada ve ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirerek, su israfının önüne geçmeyi hedefledik.

Binadaki sıcak kullanım suyunu, çatıya kurduğumuz güneş kolektörlerinden elde ederek, enerjiden tasarruf sağladık.

Kullandığımız akıllı ve üstün teknolojiye sahip hava kaynaklı ısı pompaları ile binanın ısıtma ve soğutmasından kaynaklı enerji tüketimini minimum seviyelere çekmeyi hedefledik. Ayrıca daha az enerji tüketen armatürler tercih ettik.

Binamızın çevre düzenlemesi de sürdürülebilir peyzaj anlayışı ile yapıldı. İstanbul iklim şartlarına uygun bitkiler seçilerek, floranın sürekliliğinin sağlanmasını hedefledik. Kısacası doğa ile uyumlu ve geri dönüşüm odaklı olan yeni ofis binamızda da çevreci bir yaklaşım benimsedik.”

Masdaf, geliştirdiği akıllı pompa çözümlerinin yanı sıra hayata geçirdiği yatırımlarıyla da çevreci bir yaklaşım benimseyerek sektöründe öncü olmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Masdaf Hakkında;

1977 yılında suyun ve enerjinin etkin kullanılması ve bu sayede yaşam kaynaklarının korunması ilkesiyle yola çıkan, %100 yerli sermaye ile kurulan Masdaf, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “akışkan teknolojileri” üretmektedir.

Masdaf, 40.000 m² alan üzerine kurulan Düzce tesislerinde; endüstriyel proseslerde, sulama, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, gemi sanayinde, atık su transferinde, yangın söndürme işlemlerinde, petro-kimya sanayinde, tarımsal sulamada vb. birçok alanda kullanılmak üzere; uçtan emişli pompalar, inline pompalar, axial ayrılabilir pompalar, hidroforlar, genleşme tankları, yangın pompaları, kademeli pompalar, proses pompaları, dalgıç pompa, kolonlu pompalar, kendinden emişli pompa ve dişli pompa imalatı yapmaktadır.

Müşterilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak üzere müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen Masdaf, pompa teknolojilerinin AR-GE’sinden üretimine kadar tüm süreçlerinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta ve projenin ihtiyacına uygun olarak çözümler sunmaktadır.

Masdaf, Türkiye genelindeki geniş bayi ve servis ağıyla, pompa teknolojileri alanında en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı misyon edinmiştir.

ERP direktiﬂerine uygun olarak geliştirilen, yüksek verimli pompa sistemlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Masdaf, bu ülkelerde kurduğu distribütörlük ve servis ağıyla da Türkiye'nin global markası olmayı hedeﬂemiştir.