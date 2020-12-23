Yeni ürünler çıkardı yılbaşına iddialı girdi

Özdilek Ev Tekstili’nden yeni yıl atağı... Şirket yeni yıla özel evlerde kış rüyası yaratacak ürünlerle yola çıktı. Özdilek Ev Tekstili, yepyeni nevresim koleksiyonu Winter Garden ile yeni yıl ruhunu bu kış yine evlere taşıyacak. İşıltılı ve gösterişli tasarımıyla yatak odalarında adeta bir kış masalı atmosferi oluşturan çift kişilik takım, dört yastık kılıflı yapısıyla da farklılaşıyor.

Bu ürünlerin aynı zamanda yeni yıl için önemli bir hediye seti oluşturacağı belirtiliyor. Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi alırken kendime de mutlaka almalıyım diyeceğiniz Özdilek Ev Tekstili Winter Garden koleksiyonu, en güzel uykularınızda size eşlik edecek. Nevresim takımına uyumlu Özdilek Ev Tekstili Trendy Şal Yaka Bornoz da sevdikleriniz için 16 farklı renk alternatifleriyle ideal bir hediye seçeneği oluşturuyor.

Pamuklu dokusuyla gece boyu sıcacık bir kullanım sunacak olan Özdilek Ev Tekstili Winter Garden Nevresim Takımı’nı ve Trendy Şal Yaka Bornoz’u, Özdilek Ev Tekstili mağazaları, Özdilek AVM’leri ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da ve yetkili satış noktaları ile Özdilek bayilerinde bulabilirsiniz.