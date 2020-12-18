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Yeşil Nokta Ödülü aldı

TEMA Vakfı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’, ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde ‘Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Yeşil Nokta Ödülü aldı

TEMA Vakfı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’, ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde ‘Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’, ÇEVKO tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ‘Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Sıfır Atık Eğitim Projesi’nde, 5D modeliyle çocuklara, ‘Sıfır atık’ kavramının tanıtılması, bu kapsamda çocukların gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık sağlanması hedefleniyor. Doğal varlıkların doğru kullanılması ve israfın önlenmesi konularını da kapsayan 5D modeli; “Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir ve Yeniden Kullan”, “Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan”, “Dönüştür Doğa Kazansın” prensiplerinden oluşuyor.

“Eğitimleri ‘Sıfır Atık Eğitim Portalı’ ile 81 ile yaydık”

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik “Tetra Pak olarak sürdürülebilirlik işimizin merkezinde yer alıyor ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ ile geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl, eğitimlerin 81 ilde yaygınlaştırılması için Sıfır Atık Eğitim Portalı hayata geçti ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin tüm eğitim materyallerinden yararlanmasını sağladık. Başarılı sonuçlar elde ettiğimiz ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’nin ÇEVKO’nun düzenlediği Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde ‘Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de doğa ve insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

TETRA PAK HAKKINDA

Tetra Pak dünyanın önde gelen gıda işleme ve ambalaj çözümleri şirketidir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yakından çalışarak her gün 160'tan fazla ülkede yüz milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılayan güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 25.000'den fazla çalışanımızla, sorumlu endüstri liderliğine ve sürdürülebilir bir iş yaklaşımına inanıyoruz. "İYİ OLANI KORUR" sloganımız, gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirme vizyonumuzu yansıtmaktadır.

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