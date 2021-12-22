Yeşil Nokta Özel Ödülü Celal Toprak'ın oldu

Bünyesinde bir araya getirdiği yetkin sanayi inisiyatifi ve sivil toplum kuruluşu kimlikleriyle, sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin ülkemizde yaygınlaşmasına kendini adayan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl onuncu kez verilen Yeşil Nokta Basın Ödülleri, sahiplerini buldu.

Yeşil Nokta Basın Ödülleri, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik duyarlılık gösteren basın-yayın kuruluşlarına, habercilere ve toplumun takdirini kazanmış kişilere veriliyor.

2021 yılında Gazete dalında “Milliyet”, Haber Ajansı dalında “Anadolu Ajansı”, Dergi dalında “Para” Dergisi, TV dalında “NTV”, Radyo dalında “TRT Radyo”, Haber Sitesi dalında “Ekovitrin.com” ödül kazanırken “Özel Ödül”ün sahibi de Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak oldu.

Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül törenine ise Anadolu Ajansı adına AA Proje Ofisi Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, Milliyet adına Gazeteci Gökhan Karakaş, Para Dergisi adına Haber Müdürü İdriz Çokal, TRT Radyo adına TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya ile NTV adına Haber Merkezi’nden Beyzanur Özer, Ekovitrin.com CEO’su Şeref Özata ve “Özel Ödül”ün sahibi Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak katıldı.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: “Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımız arasındadır. Topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, hem kurumlara, hem de geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördüğümüz bireylere ve topluma ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Yaşanabilir bir çevre için birer iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz değerli medya mensuplarına, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Dünyada 30 yıla yakın süredir uygulanmakta olan Yeşil Nokta Sistemi, bugün çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerli 150 binden fazla kuruluşu, yılda yarım milyardan fazla tüketiciye ulaşan yaklaşık 400 milyar ambalajı kapsayan, sanayi sorumluluğunu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiş durumda. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sisteme maddi katkı sağladığı anlamına geliyor.

ÇEVKO Vakfı Hakkında

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kendi alanının ilk kuruluşu ve öncüsü olan ÇEVKO, sektörlerin geri dönüşüm yükümlüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım konularında toplumsal farkındalık ve bilincin artırılmasına yönelik çalışmalara da ağırlık vermektedir. 2003 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmıştır.

Yeşil Nokta Hakkında

Yeşil Nokta ilk olarak 1990 / 1991 yıllarında Almanya’da Yeşil Nokta Sistemi olarak adlandırılan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sistemine giren ambalajların belirlenmesi için kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1995 yılında “Packaging Recovery Organization Europe – PRO Europe” kurulmuştur. PRO Europe, kar amacı gütmeksizin, bu ülkelerin geri kazanım sistemlerine, her ülkeden bir sistem olmak üzere, Yeşil Nokta lisansı kullanım hakkını vermektedir. Yeşil Nokta; sanayi sorumluluğu simgeleyen, uluslararası bir model haline gelmiştir. Bir ambalajın üzerinde yer alan “Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yeri getirdiği anlamına gelmektedir.

ÇEVKO Vakfı, 2003 yılında PRO-Europe’la yaptığı sözleşme ile uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde etmiştir. ÇEVKO, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı ülkemizde de kullanmak isteyen piyasaya sürenlerle alt lisans sözleşmesi yaparak kullandırmaktadır.

Yeşil Nokta;

• Çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede geçerlidir,

• 150.000’den fazla kuruluş ambalajları üzerinde Yeşil Nokta markasını kullanmaktadır,

• Kullanıldığı ambalaj miktarı yıllık olarak 400 milyar adede ulaşmıştır,

• Yaklaşık 540 milyon tüketiciyi kapsayan bir sistemi ifade etmektedir,

• 140’tan fazla ülkede tescilli bir markadır.