Yeşil yatırıma destek veren TSKB'ye teşekkürler

Sürdürülebilir yatırımlara sağladığı finansman olanakları ile alanında öncü çalışmalara imza atan TSKB, 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat talep ile gerçekleştirdi. Yılın ilk tahvil ihracı kapsamında elde edilen fonlar TSKB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun projelerin finansmanında kullandırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, ülkemizin sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına, gerçekleştirdikleri sürdürülebilir tahvil ihracıyla katkı sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile güçlü ilişkileri, sürdürülebilir bankacılık modeli ve sağladığı finansman olanakları ile düşük karbonlu ekonomiye destek veren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2016 yılında Türkiye ve CEEMEA bölgesindeki ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı sonrası 2017 yılında dünyadaki ilk Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirmişti. Bu alanda yolculuğuna yeni bir tahville devam eden TSKB 2021 yılına Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı. İhraç aynı zamanda yılın ilk eurobond ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürüten ve sağladığı finansman olanakları ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na somut katkı hedefiyle hareket eden TSKB’nin sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi. Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesi ile yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek fonlar, TSKB’nin Sürdürülebilir Çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

Türk finans sektöründe 2021 yılının ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “TSKB olarak sürdürülebilirliği oldukça erken dönemde tüm bankacılık modelimizle entegre etmeyi başardığımız yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyor, her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Bundan dört yıl önce ülkemizin ve bölge coğrafyamızın ilk yeşil ve sürdürülebilir tahvilini, hemen ardından dünyanın ilk sermaye benzeri sürdürülebilir tahvilini ihraç etmenin gururunu yaşadık. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde iklim risklerinin ve sürdürülebilir yatırımların daha da önem kazandığına yakından şahit oluyoruz. Böyle bir dönemde 2021 yılına uluslararası 7 bankanın koordinatörlüğü ile yeni bir sürdürülebilir tahvil ihracıyla başlamaktan dolayı ülkemiz adına son derece mutluyuz. Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak yaratacağız” dedi.

Bu başarıyı mümkün kılan en önemli unsurun TSKB’nin 2000’li yılların başında kurduğu sürdürülebilir bankacılık modeli olduğunun altını çizen Börü sözlerine şöyle devam etti: “Bugün TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ü iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluşuyor. Tutardan bağımsız tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçüyor, çevre, iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağlıyoruz. Kredi portföyümüzün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açısından yarattığı etkiyi SKA haritalandırma metodumuzla takip ederken yenilikçi kredi modellerimiz ve deneyim paylaşım platformlarımızla paydaşlarımızın da sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlar almalarını sağlıyoruz. Yakın zamanda iklim riskleri ile mücadele alanında tüm paydaşlarımızla beraber farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için Yeşil Kuğu İklim Platformu’nu kurduk. Sürekli yeni açılımlarla yarattığımız sosyal faydayı büyüttüğümüz bu yolculuğumuzda bugün Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notumuz ile dünya genelinde 372 banka arasında 6’ıncı olurken, Türk bankaları arasında lider konumda yer alıyoruz. Her yeni başarı bizlere sürdürülebilir bir gelecek umut verirken büyük bir sorumluluk da yüklüyor. İş ve finans dünyası olarak iş birliği olanaklarını sonuna kadar kullanarak iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması yönünde çok daha büyük başarılara ve önemli sonuçlara imza atabiliriz. Bu noktada, Sürdürülebilir/Yeşil tahvil ihracımızda beraber çalıştığımız tüm finans kurumlarına ve tahvil yatırımcılarımıza çevresel ve toplumsal alanda fark yarattıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.