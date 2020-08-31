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Yeşilkent'in kaderi değişiyor

Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Yeşilkent Mahallesi’nin imar planıyla ilgili mahalle sakinlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeşilkent'in kaderi değişiyor

Başkan Hançerli, “Yeşilkent için bir şey yapacaksak, Yeşilkentlilere rağmen değil Yeşilkentlilerle uzlaşarak, anlaşarak birlikte yapacağız” dedi.

İBB tarafından 2013 yılında çalışmalarına başlanan ve 7 yıldır ilerleme kaydedilemeyen Yeşilkent Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Avcılar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden gündeme geldi. 

Yeşilkent Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen ve İBB şehir plancıları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürlerinin katıldığı toplantı, Yeşilkent’te yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Toplantıda konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “ Bugün, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da öncülüğünde, Yeşilkent’in imarının bir an önce yapılması için yoğun bir çalışma sürüyor. Çalışmalar vatandaşla birlikte katılımcı bir yöntemle yürütülüyor” dedi.

“Yeşilkentlilere rağmen değil;  uzlaşarak, anlaşarak birlikte yapacağız”

Sürecin demokratik katılımı ve ortak akılla yürütüleceğinin altını çizen Hançerli, “Bu toplantının yapılması son derece önemli ve tarihi. Türkiye ve İstanbul’da özlediğimiz manzaralar. Yeşilkent için bir şey yapacaksak, Yeşilkentlilere rağmen değil Yeşilkentlilerle uzlaşarak, anlaşarak birlikte yapacağız.Bunun önemli bir ayağı olan bu toplantıyı gerçekleştirmiş olmaktan son derece mutluluk duyuyorum” dedi.

“Verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz”Hançerli, göreve geldiği günden itibaren Yeşilkent Mahallesine için özel olarak birçok proje gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;
15 ay içerisinde Yeşilkent’teki iki sokak pazarını modern, temiz bir kapalı alana taşıdık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile birlikte Yeşilkent’e bir kreş kazandırdık. Büyük bir parkımızı tamamlamak üzereyiz.  Uzun yıllardır beklenen karakol inşaatı da bitmek üzere. Bu hizmetlerin her birinin gelmesi için çok emek verdim. Daha güzel çalışmaları yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutmaya devam ediyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü ekipleri imar planının mevcut durumunu ve üzerinde çalışılan değişiklik planlarıyla ilgili sunum yaptı. Gerçekleşmesi düşünülen değişiklikler ile alakalı mahalle sakinlerini bilgilendirilmesinin ardından görüş ve önerilerini dinlemek üzere söz mahalle sakinlerine verildi.Yeşilkent halkı ile birlikte yaşam standartlarını yükseltecek bir planlama çalışması gerçekleştirmeyi amaçlayan toplantıların ilerleyen süreçte devam edeceği bilgisi verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
HançerliEkrem ImamoğluYeşilkentİBB Şehir Planlama Müdürlüğü
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