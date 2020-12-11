Yılbaşı makyajının püf noktaları

Bu sene salgın sebebiyle yeni yıla evlerde girilecek. Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, evde geçirilecek bu yılbaşında kendini iyi hissetmek ve yeni yıla harika bir makyaj ile girmek isteyenler için kusursuz yılbaşı makyajının ipuçlarını paylaştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene restoran ve eğlence yerleri kapalı olacak. Giz kozmetik makyaj artistleri, evde geçirilecek bu yılbaşında kadınlara evde kendini özel hissettirecek makyaj önerilerini paylaştı.

Yılbaşında evlerimizde olacağımız için maske kullanmayacak olmanın rahatlığı ile özgürce makyaj yapılabileceğini söyleyen Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, şu önerilerde bulundu:

“2021’in de makyaj trendleri arasında olan parlak ve göz alıcı görünüme sahip olabilmek için bu yılbaşında renkli allıklar ve sağlıklı görünmenizi sağlayacak ürünleri seçebilirsiniz. Yanaklarda yaratılan bu parıltı ile yılbaşı ruhunu, yüzünüzde yansıtabilirsiniz. Isabelle Dupont Mineral Blusher Terracotta allık kullanarak gecenin atmosferine eşlik edebilirsiniz. Gözlerde de çarpıcı etki yaratmak için mat farlar yerine metalik renkler tercih etmelisiniz. Isabelle Dupont Far Wise Metals Eyeshadow ile göz makyajınızda iddialı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Metalik fara eşlik edecek hacimli kirpiklerde Isabelle Dupont Reformist Mascara 1 Direct +5 Perfect’i tercih ederek 2021’in makyaj trendlerini erkenden yakalayabilirsiniz. İddialı göz makyajına eşlik edecek dudak ürünlerinde ise bir klasik olan kırmızı ruj yerine parlak lipglosslar tercih edebilirsiniz. Isabelle Dupont Dramatic Shine Lipgloss’u bu özel gecede ışıltınızı tamamlayacak ve gecenin en parlak yıldızı olacaksınız. Bu sene evlerde olmamız geceyi sönük geçireceğimiz anlamına gelmiyor. hiçbir kadın bu özel gecede ışıltısını kaybetmemeli…”

ÜRÜNLER HAKKINDA

Isabelle Dupont Mineral Blusher Terracotta

Formülünde bulunan fırınlanmış mineraller cildinizde hafif ve sağlıklı bir görünüm oluşturur. İpeksi yapısı ile kolayca dağılır. Işıltılı ve sedefli bitiş seçenekleriyle, sağlıkla ışıldayan cildiniz enerjinizi yükseltecek. Uzun süre kalıcı formülü ve nemlendirici içeriği sayesinde her an tazelenmiş ve canlı bir görünüm sağlar.

Isabelle Dupont Far Wise Metals Eyeshadow Rose Gold

Yoğun pigmentasyonu ve kremsi yapısı ile metalik likit far. Likit formülü ve kolay uygulama sağlayan aplikatörüyle ile tek hamlede yoğun metalik renk verir. 3 boyutlu metalik renk pigmentleri, gözlerinize derin yansımalı efekt sağlar. İpeksi dokusu sayesinde pürüzsüzce uygulanır. Hafif formülü ile ağırlık yapmaz. Gözlerinizde uzun süre kalıcı, metalik, parlak bir görünüm oluşturur. Likit yapısı sayesinde göz kapağında tam kapatıcılık sağlar ve istediğiniz metalik etkiyi kolayca yansıtır. Göz kapağına hızlıca sabitlenir ve akma yapmaz.Özel formülü çizgilenme ve topaklanmaya müsaade etmez.

Isabelle Dupont Reformist Mascara 1 Direct +5 Perfect

Tek maskarada 5 farklı etki ile kirpiklerinizi yeniden boyutlandırın… Yüzde 70 daha hacimli kirpiklerle olağanüstü görün! 5 ayrı özellik Tek maskarada 5 farklı etki sunan reformist maskara ile bambaşka bir deneyime hazır olun! Kirpiklerinizi yeniden boyutlandırın ve farkı görün! Her kirpiğe ulaşmak üzere dizayn edilmiş fırçası ile kirpiklerinizi adeta yeniden yaratır. Özel formülü kirpikleri sarar, olağanüstü kıvrım ve hacim verir. Kirpiklerde topaklanma, akma ve bulaşmaya neden olmaz.

Isabelle Dupont Dramatic Shine Lipgloss

Dudaklarınıza karşı konulamaz bir parlaklık verirken aynı zamanda dudakları hacimlendirir ve dolgun gösterir.Göz alıcı parlak dudaklar için Lip Gloss 2 farklı bitiş seçeneği ile ister yoğun ışıltılı, ister sedefli parlak görünüm elde edebilirsin. Dudaklarınızda yapışkanlık hissi bırakmaz ve nemlendirir. Ultra pigmentli yapısı ile yoğun renk verir. Kat kat uygulanmaya müsait yapısı ile istediğin renk yoğunluğuna ulaşabilirsin. Dilediğin gibi parlayan ve ışıldayan pürüzsüz dudaklar için doğru adrestesin. Tek başına veya rujun üzerine uygulanabilir.