Yılda 5 milyon turist ağırlıyor

Şanlıurfa yılda 5 milyondan fazla turist ağırlarken bunun 1 milyonunu Şanlıurfa’daki otellerde konaklayanlar oluşturuyor. Günübirlik gezi amaçlı gelenlerle birlikte bu sayı 5 milyonu aşıyor.

Göbeklitepe ile birlikte Şanlıurfa’ya yurtdışından gelen turist sayısında artış oldu. Şanlıurfa’da konaklayan turist sayısı yılda bir milyonu geçerken günübirlik turist sayısıyla birlikte yıllık 5 milyon kişiyi aşıyor. Bu bakımdan Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Hem tarihi dokusu, doğal güzellikleri, gastronomisi ve kadim bir şehir olması Şanlıurfa’yı önemli bir turizm merkezi haline getiriyor.

Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en büyük turizm destinasyonlarından olmaya aday olduğunu söyleyen Astor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih As, “Şanlıurfa, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri, gastronomik zenginlikleri ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir” dedi. Şanlıurfa’nın turizm başta olmak üzere ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınması için AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu ifade eden As, turizm sektöründe edindiği tecrübesini Şanlıurfa’nın gelişimi için kullanmak istediğini belirtti. Aynı zamanda yolcu taşımacılığı sektöründe Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alan Şanlıurfa merkezli Astor Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih As, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandıracaklarını söyledi.

“Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandıracağız”

Milletvekili seçilse de seçilmese de Şanlıurfa’nın turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için mücadele edeceğini ifade eden Mehmet Fatih As şunları söyledi:

“Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını turizme kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Şehrin tarihi dokusunu koruyarak turistik yerlere dönüştürüp, ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir turistik rota oluşturacağız. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran gibi tarihi mekanların yanı sıra, tarihi konaklar, camiler, medreseler, hanlar ve çarşıları da turizme kazandıracağız. Bu noktada, yerel yönetimler, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışarak tarihi mekanların restorasyonu ve turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için projeler geliştireceğiz. Halfeti gibi doğal güzellikler turistlerin ilgisini çekecek yerler arasındadır. Bu yerlerin turizme kazandırılması için öncelikle korunması gerekmektedir. Turizm faaliyetleri sırasında doğal yaşamın zarar görmemesi için çevre dostu turizm anlayışının benimsenmesi de önemlidir.”

Gastronomik zenginlikleriyle de dikkat çekiyor

Şanlıurfa'nın gastronomik zenginliklerinin de turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten As, “Kebapları, lahmacunları, çiğ köfteleri, tatlıları ve diğer yöresel yemekleri ile Şanlıurfa, yemek turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, Şanlıurfa'da yöresel yemekleri tanıtmak için gastronomi turizmi faaliyetlerini destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.