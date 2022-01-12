Yıldızı parlayan kente 5 yıldızlı otel

Turizm sektörünün köklü markası Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzce’nin önde gelen şirketlerinden Algün İnşaat’ın iş birliğiyle gerçekleştirilecek Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı. Şehrin ilk ve tek markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, 300 milyon TL yatırım ile hayata geçecek. Otel, hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türk turizminin ilk uluslararası otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, gerçekleştirdiği yatırımlarıyla sektörün gelişiminde rol üstlenmeye devam ediyor. Düzce’nin gelişimine, modern bir kent olmasına büyük katkılar sunan, bu güne kadar Düzce’de yaptığı projeler ile 5000’den fazla aileyi ev sahibi yapan Algün ve Dedeman iş birliği ile hayata geçecek Park Dedeman Düzce, ilin ilk ve tek 5 yıldızlı marka oteli olacak.

İmza töreni, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün ev sahipliğinde 12 Ocak 2022 tarihinde Dedeman İstanbul’da gerçekleştirildi. Törene, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı.

Dedeman markasının büyüme hamlesi devam ediyor

Düzce’nin tarihi ve coğrafi güzelliklerinin anlatıldığı tanıtım filmlerinin gösterimiyle başlayan törende ilk olarak Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman söz aldı. Dedeman markası olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar, tam 55 yıldır, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve işlettiğimiz oteller ile ülkemiz için ekonomik değer ve istihdam yaratmayı hedefledik diyen Banu Dedeman, “Türkiye’de saklı kalmış turizm değerlerini açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma misyonumuzu Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştirecek olmanın heyecanını ve memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri olarak hali hazırda 18 otelimiz, 2800 oda, 5700 yatak kapasitesi ve 1000’i aşkın çalışanımızla, bulunduğumuz her bölgede turizmin gelişmesine destek olduk. Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi, yetişmiş ve başarılı kadromuz, sürdürülebilir stratejimiz ile tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde de uzun vadeli hedeflerimizde bir değişiklik yapmadan büyümeye devam etmenin gurur ve mutluluğu içerisindeyiz” diyerek sözlerine devam etti.

Park Dedeman ile büyüme hamlesine devam ettiklerini belirten Banu Dedeman, “Yakın gelecekte markamızı Ankara, Edirne, Mardin, Kocaeli, Malatya, Ordu ve Çorum gibi Anadolu’nun farklı şehirleriyle buluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra resort ve mevcut markalarımızla, sadece yurt içinde değil, başta Balkanlar olmak üzere yurt dışında da farklı kıta ve ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz” diyerek önümüzdeki dönemler için markanın planlarını aktardı.

Düzce’nin ilk markalı oteli 2024’te kapılarını açacak

Hem iş ve gezi amaçlı seyahat edenlerin hem de bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Park Dedeman Düzce’nin ilin ilk ve tek markalı oteli olacağını vurgulayan Dedeman, yeni otelle ilgili şu bilgileri verdi: “Düzce merkezde yer alan, içinde ofisler, rezidans ve alışveriş merkezi bulunan komplekste yer alacak olan Park Dedeman Düzce; konaklamanın yanında, toplantı salonları, SPA ve spor merkezi ile şehirde büyük bir farklılık yaratacak. Misafirlerini 2024 yılında ağırlamaya başlayacak olan Park Dedeman Düzce’nin şehrin tarihini, coğrafi konumunu ve özellikle mutfak kültüründen gelen değerlerini tanıtmasını, kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz.”

Dedeman’ın 2025 yılı hedefleri

Dedeman Hotels & Resorts International’ın 2025 yılını hedeflerini paylaşan Banu Dedeman; otel bazında büyüme oranını yüzde 10’dan fazla arttırmayı, oda sayısı bazında büyümeyi yüzde 25’e taşımayı, yönetilen ciroyu 2 katına çıkarmayı ve çalışan sayısını ise yüzde 35 yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Düzce gibi turizm açısından büyük potansiyel taşıyan kentleri birer cazibe merkezi haline getirmek için yatırımcılarla bir araya gelip işletme ve franchise modeli ile büyüme grafiğini sürdüreceklerini paylaşan Dedeman, bu yaklaşımla gelen tüm talepleri de değerlendirdiklerini belirtti.

Algün’den 300 milyon TL’lik yatırım

Törende Banu Dedeman’ın ardından söz alan Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, ülkemizin en genç ili Düzce için bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzce’miz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldız konumdadır. Bu değerleri tanıtmak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, Düzcemizin merkezinde 35 bin m² alan üzerinde kurduğumuz, bölgemizin en büyük otelini; AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projemiz Algün Center’da 300 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğiz. Toplam 8 süit, 130 oda, kongre, toplantı ve balo salonları ile spor merkezi, kapalı yüzme havuzu, spa ve fitness bölümünden oluşan ilimizin ilk ve tek beş yıldızlı marka otelini yapmaya karar verdik. Doğasıyla, tarihiyle yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce’nin bu yatırımla turizmde hak ettiği yeri alarak, ülkemizde ilk tercih edilen destinasyonlarından biri olacağına inanıyorum. Sanayi ve ticaret alanında her gün daha da gelişen Düzcemiz; sahip olduğu turizm potansiyeli ile de parlamaya hazır bir yıldızdır” dedi.

İki metropol şehrinin kavşak noktası

İki metropol şehir olan İstanbul ve Ankara’nın kavşak noktasında bulunan Düzce’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle son derece dikkat çekici bir durak olduğunu ifade eden Algün, “Mavi ile yeşilin birleştiği Düzcemiz; Karadeniz’e açılan kilometrelerce sahili, zümrüt ormanları, yaylaları, gölleri ve mağaralarıyla birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaparken, tarihi zenginlikleri ile de Karadeniz’in Efes’i konumundadır. Batı Karadeniz’in ilk ve tek antik kenti olan Düzce, son dönemde yapılan kazı çalışmalarıyla da arkeolojik kent sıfatını kazanmış ve bu durum tescillenmiştir” dedi.

Çeyrek asırlık geçmişe sahip Algün’ün gerçekleştirdiği projelerle Düzce’nin gelişimine ve modern bir kent olmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Cihat Algün, Düzce’ye inanan, Düzce sevdalısı bir iş insanı olarak şehre, Dedeman markasını kazandırmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

“Bu yatırım şehrimizde büyük bir ışık olduğunu gösterir”

Cihat Algül’ün ardından sözü Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin aldı. Şahin konuşmasında, “Bu yatırım beni gerçekten çok heyecanlandırdı. 10-15 yıl önce Düzce’de beş yıldızlı bir otelin inşa edileceği söylense çok inandırıcı gelmezdi. Bu nedenle Park Dedeman Düzce yatırımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yatırım kararı almak çok kolay değildir; birbirini etkileyen çok fazla bileşeni vardır. Ciddi ve güvenilir fizibilite çalışması gerekmektedir. Bu yatırımın Düzce’de yapılıyor olması şehrimizde büyük bir ışık olduğunu gösterir. Bundan sonraki turizm yatırımları için de çok iyi bir referans kaynağı olacaktır. Düzce’de önemli genç ve dinamik insan kaynağımız var. Akçakoca’da Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu ile Gölyaka’da Aşçılık Yüksekokulu’nun bulunması bizim için büyük bir avantaj” diyerek Oda olarak, Düzce turizminin gelişmesine değer katacak tüm çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

“Düzce için bir hayal gerçekleşiyor”

İmza töreni Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün konuşmasıyla devam etti. Özlü bu proje ile Düzce için bir hayalin gerçekleştiğini belirterek, “Ankara-İstanbul hattında otel ve dinlenme tesisleri bir tarafta Sapanca’da, diğer tarafta ise Bolu’da sona eriyordu. Bu iki bölge arası bugüne kadar çok bakirdi. Bu eksikliği giderecek olan Park Dedeman Düzce’nin, şehrimizin kalkınmasında önemli bir sıçrama yaratacağını düşünüyorum. Cihat Algün ve Banu Dedeman’a bu hayalimizi gerçekleştirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Düzce’yi iki bölümde düşünürsek, güneyinde yayla ve şelaleler, kuzeyinde ise tarih ve deniz var. Türkiye’nin kuzeyindeki tek antik tiyatronun kazıları bizim imkânlarımızla gerçekleşiyor. Şu anda yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Kazı çalışmasının bitirilmesinin ardından antik tiyatroyu restore ederek, turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Hem yeni yapılacak ilk 5 yıldızlı marka otelimiz hem antik tiyatromuz hem de doğal güzelliklerimizin Düzce’yi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 2024 yılında misafirlerini ağırlayacak olan otel için ilk imzalar atıldı. Törende ayrıca misafirlere Düzce Beltur Mutfak Sanatları Merkezi’nin hazırladığı yöresel lezzetler de sunuldu.

Kültür ve doğa turizmi için ideal durak

Bir kompleks içinde yer alacak olan Park Dedeman Düzce, 130 adet standart ve 8 adet süit odada misafirlerini ağırlayacak. Yaklaşık 500 kişilik balo salonu; etkinlikler, nişan, düğün, kına gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tesiste; yüzme havuzu, SPA ve fitness bölümlerinin yanı sıra restoranlar ve teras alanları da yer alacak.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Düzce sahip olduğu 28 kilometrelik sahili ve yüz ölçümünün %50’sini oluşturan ormanlarıyla hem kültür hem de doğa turizminin önemli bir durağı olacak.