Yollar, köprüler gayrimenkul fiyatlarını etkiliyor

Yol ve köprü gibi ulaşım projelerinin, geçtikleri bölgelerde ve çevresindeki gayrimenkuller üzerinde değer artışına neden olduğunu söyleyen Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarının yer aldığı Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde de en az iki kat değer artışı görüldüğünü söyledi. Gül, bu rakamın yüzde 50 daha artmasını beklediklerini ifade etti.

Gayrimenkul değerler konusunda global yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti veren Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi ile ilgili polemiklerin dikkatleri tekrar bölgeye yönelttiğini söyledi. Gül, bugüne kadar ulaşımın sadece deniz yoluyla yapıldığı bölgede, ilk defa bir köprü bağlantısının kurulacak olmasının projeyi daha da ilgi çekici hale getirdiğinin altını çizdi.

Yol ve köprü gibi ulaşım projelerinin, geçtikleri bölgelerde ve çevresindeki gayrimenkuller üzerinde değer artışına neden olduğunu hatırlatan Gül, özellikle Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarının yer aldığı Gelibolu ve Lapseki ilçeleri ile çevrelerindeki alanlarda en az iki kat değer artışı görüldüğünü, bu rakamın yüzde 50 daha artmasını beklediklerini söyledi. Bölgedeki hareketliliği hem ofislerinden, hem de tapu işlemlerinden takip ettiklerini ifade eden Gül Gül, Çanakkale genelinde konut imarlı arsaların ortalama metrekare satış fiyatının 875 TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

Bölgedeki fiyat dengesiyle ilgili bilgi veren Gül Gül “Arsaların fiyatları konumlarına, yola ve denize yakınlığına göre değişiyor. Ancak genel olarak bilgi vermek gerekirse; Çanakkale genelinde konut imarlı arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 875 TL’ye ulaştı diyebiliriz. Son bir yılda yüzde 40 civarı artan arsa fiyatları önümüzdeki aylarda yüzde 45-50 oranında daha artacaktır. Lapseki merkezde konut fiyatları 3 bin 500-5 bin 500 TL/m2 seviyelerine gelirken, Gelibolu’da ise konut fiyatları 4 bin 500-6 bin TL/m2 seviyelerine ulaşmış durumda. Yakın zamanda Çanakkale’ye doğru yoğun bir hareketlilik göreceğiz” dedi.

“Turizm yatırımları da artacak”

Çanakkale Köprüsü’nün önemine değinen Gül, bugüne kadar bölgede sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanırken şimdi dünyanın en uzun köprüsünün inşa edildiğine dikkat çekti. Gül “İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca devam eden otoyol ve çevre yollar da bölgede gayrimenkul piyasasını direkt olarak etkileyen kriterleri oluşturuyor. Ayrıca Gebze-İzmir Otoyolu bağlantısı da düşünüldüğünde Marmara ve Ege Bölgeleri, tüm Türkiye'yle direkt ve kesintisiz bağlanmış olacak. Bu durum başta lojistik sektörünü de etkileyecek. Öte yandan; Ayvacık, Akçay, Ayvalık bölgesinde, Geyikli, Bozcaada bölgelerinde turizm yatırımlarının da artması sözkonusu olacak” diye konuştu.

Golden Sign A.Ş. hakkında:

Golden Sign, emlak sektörünün tecrübeli isimlerinden Gül Gül ve Sedat Karakütük tarafından 2014 yılında kuruldu. ‘En iyi olmak’ mottosuyla yola çıkan Golden Sign, gayrimenkul geliştirici firmalara satış ve pazarlama konularından destek sağlıyor. Uzman satış ekibi ile uzun dönem ve kısa dönem planlar üzerine inşa edilen satış organizasyonunu devam projelerine taşıyan Golden Sign, lokasyon analizleri, fizibilite çalışmaları, satış ofisi yönetimi, arazi seçimi, projenin konsept danışmanlığı hizmetlerini de sunuyor. Danışanlarının dünyaya açılması adına profesyonel ve yeni nesil satış teknikleri kullanarak doğru finans gücü sağlamalarına destek olan Golden Sign, gerekli tüm reklam, pazarlama ve iletişim çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Yaşanabilir, konforlu ve keyifli yaşam alanları sunarak memnuniyeti sağlanmış müşteri portföyüne sahip olan Golden Sign, hizmet alanını geniş tutarak her beklenti ve ihtiyaca uygun çözümler sunmayı hedefliyor. Sektöre dair yenilikleri ve yasal düzenlemeleri takip ederek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı amaç edinen Golden Sign, her türlü soru, sorun ve ihtimali göz önünde bulundurarak sistematik çözümler sunuyor. 23 ülkede bin 500 çözüm ortağı bulunan Golden Sign, şimdiye kadar beş projede 7 bin 200 konut ve bin 100 ticari birimin satışını gerçekleştirdi. 2020 yılında 570 milyon TL ciro yapan şirketin, 2022 yılı için 650 milyon TL ciro hedefi bulunuyor.