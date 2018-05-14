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Zihinlerdeki duvarları yıkalım

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şu an içinde bulunduğumuz durumda önemli olan, zihinlerimizdeki duvarın kaldırılması. Onları da yaşama ortak etmeliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirirsek arada duvar kalmayacak. Onlar ayrı yol, ayrı park istemiyorlar. Aynı yolları, aynı parkları hep beraber kullanmak istiyorlar” diye konuştu.

Zihinlerdeki duvarları yıkalım


DÜNYANIN EN BÜYÜK PANKARTI SARIYER’DE AÇILDI
 
Sarıyer Belediyesi’nin desteğiyle İZEV Vakfı ve Engel Sizsiniz Platformu, Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşam Hakkı' için yürüyüş düzenledi. Dünyanın en uzun pankartının taşındığı yürüyüşe 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar' diyen onlarca vatandaş katıldı.
 
Sarıyer Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ve Engel Sizsiniz Platformu, Sarıyer’de bir rekora imza attı. Engelliler Haftası’nda ötekileştirmeye karşı özel çocukların sesini duyurmak için dünyanın en büyük pankartı açıldı. Engelliler alanında çalışan STK'lar, sivil inisiyatifler ve 'farkındalık' için alanda olan bireylerin katılımıyla 500 metrelik bir pankart üzerine yerleştirilen talepler, toplumun her kesimi ve her yaş grubundan bireyle sırtlayarak taşındı. Dünyanın en uzun pankartıyla Sarıyer Edebiyat Günleri’nin yapıldığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na gelen kalabalık, temsili olarak hazırlanmış duvarı yıktı.
 
ZİHİNLERDEKİ DUVARI KALDIRALIM
 
Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şu an içinde bulunduğumuz durumda önemli olan, zihinlerimizdeki duvarın kaldırılması. Onları da yaşama ortak etmeliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirirsek arada duvar kalmayacak. Onlar ayrı yol, ayrı park istemiyorlar. Aynı yolları, aynı parkları hep beraber kullanmak istiyorlar,” diye konuştu.

, Engelliler Haftası kapsamında 'Yaşam Hakkı' için yürüyüş düzenledi. Dünyanın en uzun pankartının taşındığı yürüyüşe 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar' diyen onlarca vatandaş katıldı.
 

 
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