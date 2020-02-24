Burak Çiçek

Türkiye'nin ilk yerli elektirikli otomobili olan TOGG'un tanıtımının ardından gözler KKTC'ye çevrildi. Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli otomobili geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile tüm dünyaya tanıtıldı. Markanın ismi GÜNSEL. İlk model yüzde yüz elektirikli ''B9''. 2021 yılında yola çıkması planlanan model, 10 yıllık yorucu bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

GÜNSEL'in mimarı: Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel tarafından bundan tam 50 yıl önce başlayan otomobil üretme hayali, Dr. Suat Bey'in çocukları ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin mensupları tarafından nihayet ''düşten gerçeğe'' dönüştürüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel, GÜNSEL’in çıkış hikayesini şu sözlerle anlatıyor, “Bu yolculuk, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in çocukluk hayalinden başladı. Babam Suat Günsel’in otomobil merakı küçük yaşlarda başlamış. Çocuk yaşlarda killi topraktan otomobil modelleri yaparak, ileride bir otomobil fabrikası kuracağını, çiftleri üstü açık arabalarda gezerken seyredeceğini hayal edermiş. Fakat ülke şartları nedeniyle bu otomobil aşkı; bir müze kurmaya, müzede klasik otomobillere bakım yapmaya ve onların sergilenmesine dönüştü. Müzede yaptığımız çalışmalar, kendi otomobilimizi üretme hayalini tekrar canlandırdı. Otomobile olan tutkumuz, yenilikçi bakış açımızla birleşti ve bize güçlü bir ilham verdi.”

“Yenilikçi, verimli ve zarif”

GÜNSEL'in sloganı bu. Otomobil tıpkı TOGG gibi yüzde yüz elektirikli olarak üretildi. İçten yanmalı motor teknolojisini kaçırdık. Yeni bir çağı kaybetme olasılığımız yok. Bunun için Türk girişimciler, elektirikli otomobil alanında söz sahibi olmak istiyor. GÜNSEL'in piyasaya ilk çıkaracağı model 3 kapılı bir hatchback olacak. B sınıf bir şehir arabası... ''B9'' ismi verilen model, tek şarjla 350 kilometre yol kat edecek. Aracın motoru 187 beygir gücünde, bu sayede 0-100 kilometre hıza 8 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor. B9'un hızı 170 km/s olarak sınırlandırılmış.

Kısa şarj süresi ile dikkat çekiyor

Elektirikli otomobillerin en büyük sıkıntısı elbette şarj sorunu. Uzun şarj süreleri potansiyel müşterileri hala içten yanmalı otomobillere yönlendiriyor. Ancak hızlı şarj için hem uygun batarya sisteminin hem de teknolojik altyapının yeterli olması gerekiyor.

GÜNSEL B9'n bataryası yüksek hızlı şarla 20 dakika gibi kısa bir sürede doluyor. 350 kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Bu çok iyi bir süre... Uzun bir yola çıktığınızda bataryanın tamamen dolması için sadece 20-25 dakikalık bir mola vermeniz yeterli. Ancak standart şarj uygulamasında bu süre 7 saate çıkıyor.

Şarj istasyonlarının bir an önce güçlü bir altyapı ve gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir öngörüde kurulması şart. Elektirik üretiminde yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılması, trafoların mevcut talebe uygun seviyeye getirilmesi de cabası. Çünkü resmi öngörülere göre 2040'da her 100 araçtan 57'si elektirikli olacak.

''B9'' pratik bir model

GÜNSEL B9'u çok beğendiğimi söylemeliyim. Kent içinde kullanımı kolay ve sempatik çizgilere sahip... Ön tasarımda LED gündüz farları şık görünüyor. Logo'nun hemen altındaki ızgara tasarımı biraz daha geliştirilebilir. Jant tasarımı alışılmış ama güzel. Otomobil yandan daha agresif çizgilere sahip, dikiz aynalarının tasarımı sportif bir hava katarken, aracın 3 kapılı olduğunu belirtelim. Otomobile yandan bakıldığında arka çaprazdaki C formunu andıran camlar prestijli duruyor. Arka tasarımda ise birçok çağcıl modelde tercih edildiği gibi logo yerleştirilmemiş. Yerine otomobilin marka ismi yazılmış. Arka cam ve tampon tasarımı bana Volvo C30'u anımsattı. Ancak stoplar, genel tasarım gibi kare formlu olarak tasarlanmış.

B9'un içi yeni nesil araçlarda gördüğümüz dijital büyük ekranlarla domine edilmiş. Direksiyon otomobilin genel sportif atmosferine vurgu yapıyor. Ön konsolda beni rahatsız eden tek şey havalandırma ızgaraları... Konsolun genel görünümünü biraz basitleştirmiş.

KKTC güçlü olmalı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'i, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türk'ün bağımsızlık çabasının ve emperyalizme karşı gösterdiği amansız mücadelenin tarihteki en yakın kalesidir. Akdeniz her geçen gün jeostratejik olarak daha değerli bir denize evrilirken, bölgede gerçekleştirilen doğalgaz arama çalışmaları Kıbrıs'ın değerini iki kat arttırdı. Bunun yanında neredeyse 40 yıla aşkın bir süredir kapalı olan Kapalı Maraş Bölgesi'nin turizime açılma çabasını önemli buluyorum.

Adanın Kuzey kesimi ne yazık ki yabancı devletler tarafından izole edilmiş bir vaziyette. Ancak krizi fırsata dönüştürmek yine Türk milletinin elinde. Üretim ve turizimde gerçekleştirilecek dev atılımlarla bu ambargoyu ekonomik olarak kırmak mümkün. Tüm dünyada kamuoyu yaratarak, turizm ve üretim ataklarıyla özellikle yakın coğrafyanın ilgisini-talebini çekmek olası görünüyor.

İşte GÜNSEL, bu adımların sadece birisi. Belki de en önemlisi. Kıbrıs Adası'nın diğer yakasında şimdiden ''rahatsızlıklar'' başlamış... Bakın Kuzey Kıbrıs'ın ilk otomobili GÜNSEL, Rum gazetelerine nasıl yansımış: Politis gazetesi “Araba Yaptılar”, Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Yerli Araç Üretimi”, Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinde İlk Yerli Üretim Araç Tanıtıldı”, Haravgi gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Günsel B9 Elektrikli Otomobil Toplu Üretimi”.

Güney Kıbrıs Rum kesimine ''hazımsızlığın yaratığı'' olası sağlık sorunlarını anımsatmakta fayda var. Gerekli önlemli almalılar... Çünkü yeni parola ''Ayşe tatili bıraktı, adaya dönüyor''.