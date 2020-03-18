Elif Attepe

Konu küresel salgın, ekonomi, siyaset, sağlık ya da aklınıza gelen herhangi bir şey olabilir ama değişmeyen tek ortak noktaları hepsi bilgi kirliliğinden muzdarip.

Küresel salgın ilan edilen Koronavirüs’ün Türkiye’de tespit edilmesi ile geçen birkaç günlük süreçte gelinen son nokta şöyle…marketler yağmalandı, özellikle bazı ürünler (dezenfektan, kolonya, maske vb.) fahiş fiyatlar ile satılıyor, şunu yiyin bunu yemeyincilerin sayısında önemli bir artış oldu, şehir efsaneleri çoğaldı en kötüsü de bilgi kirliliği kaynaklı tam bir korku havası…elimizi hangi dezenfektanla yıkayalım, gargaramız günde kaç defa olmalı, bağışıklık için hangi otu daha çok tüketelim karmaşasından whatsApp gruplarında gezen sahte bakanlık belgeleri ile farklı ülkelerde yaşanan ızdırabın boyutlarını üzerine basa basa anlatan uzun uzun yazılar, postlara kadar…bilgi kirliliği .…hele ki şu dönem maneviyatımız ve cesaretimizi kaybetmemeye çalıştığımız günlerde en önemli düşmanımız.

Öncelikle biraz fırşatçıları konuşalım..evet panik halinde özellikle bazı ürünler için marketleri yağmaladığımız doğru ancak bu üretimin olmadığı ya da stoklarımızın yetersiz olduğu anlamına gelmiyor ki konu ile ilgili en önemli açıklamayı konunun ilk muhatapları yaptı…üyeleri olan üretici, satıcı, aracı vb. taciri temsilen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ‘Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok’ ve bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den gelen açıklama ‘Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde sıkıntı yok’ ayrıca üreticiler, üretici örgütleri gibi bir çok kişi ve kurum da stoklarda ve üretimde problem olmadığını üstüne basa basa belirttiler.

FIRSATÇILIK YAPANLARI ŞİKAYET EDİN

Stokların yetersiz olduğu algısı yaratılarak bazı ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapan fırsatçılara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı da harekete geçti ve bu kişi ve kurumların anında ihbar edilebilmesi için WhatsApp hattı kuruldu. 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapılacak şikayet üzerine bakanlık tarafından yasal işlem başlatılabilecek.

GELELİM HERŞEYİ BİLENLERE

İstanbul Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer’in dörtlük haline getirdiği bir paylaşımı mevcut durumu bakın ne güzel özetliyor

- TV’lerde savaşı aynı uzmanlar barışı aynı uzmanlar tartışıyor

- Kuruşu aynı uzmanlar virüsü aynı uzmanlar tartışıyor

- Hastayı aynı uzmanlar pastayı aynı uzmanlar tartışıyor

- Gel bunu hayra yor, konunun uzmanını bulmak bu kadar mı zor?

Gülümsediğinizi görür gibiyim..yaşadıklarımızın kısa bir tespiti…peki bu kirli bilgi yayıcısı her şeyi bilenler ile nasıl mücadele edicez?..görünen o ki bilgi kirliliğine karşı kişisel çözümlerimiz her zaman yeterli olmuyor üst otoritelerin konuya el atmasının ve kirli bilgi üreticilerini caydırıcı çözümler ile konuya müdahil olmasının vakti geldi.