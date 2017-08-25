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1. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı

- 10 ülkeden Kahramanmaraş'a gelen 100 şair, aşık, ozan ve sanatçı, atışma, muamma, leb değmez, güzelleme ile türkü gibi dallarda hünerlerini sergiledi

1. Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 10 ülkeden gelen 100 şair, aşık, ozan ve sanatçı, atışma, muamma, leb değmez, güzelleme ile türkü gibi dallarda hünerlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda 1'inci Uluslararası Aşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı etkinlikleri başladı.

Etkinlikte 100 şair, aşık, ozan ve sanatçı, vatandaşların yoğun ilgisi karşısında atışma, muamma, leb değmez, güzelleme ile türkü gibi dallarda hünerlerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, burada yaptığı konuşmada, şairler, ozanlar ve aşıkların bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kabakcı, Kahramanmaraş'ta tarihten beri önemli şairlerin, aşıkların ve ozanların olduğunu belirterek, tarihini aşıkların, ozanların destanlarıyla, ağıtlarıyla yazan kadim bir kentte böyle önemli etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Farklı duygular yaşıyoruz"

Aşık Temel Turabi ise gecenin coşkusuna ve vatandaşların ilgisiyle güzel geçen etkinliğin önemine dikkat çekti.

Tarihi bir geleneği sürdürdüklerini dile getiren Turabi, "Bu 5 bin yıllık bir Türk geleneği, Dede Korkut'tan Mahsuni Şerif'e kadar gelen bir gelenektir. Biz bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaşatmaya çalışıyoruz. Her yerde farklı duygular yaşıyoruz ama Kahramanmaraş'ta bir başka oluyor." dedi.

Aşık Selahattin Kazanoğlu da Kahramanmaraş'ı çok sevdiğini belirterek, "Biz Kahramanmaraş'ı kahramanlığı ile tanıdık. Kahramanmaraş'a ilk defa geliyorum, buranın insanlarının ve kahramanlığından her zaman gurur duyduk. Sonsuza kadar da gurur duyacağız, çünkü cumhuriyete ve millete sahip çıktıkları için." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik yarın düzenlenecek farklı programlarla sona erecek.

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