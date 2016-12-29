10. Kardan Adam Şenliği ocak ayında yapılacak

RİZE (AA) - 10. Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği, 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale getirdikleri Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği'nin bu yıl onuncusunu yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin içerisinde olduğu kritik süreç ve şehitlerin manevi hatırasına saygıdan dolayı etkinlikteki müzik ve eğlence kısmını iptal ettiklerini belirten Haşimoğlu, "Bilindiği gibi ülkemiz bir süredir, millet olarak bizi üzüntüye sevk eden terör olayları ile yaşamaktadır. Bu nedenle boğa güreşlerimizde de eğlence kısmını iptal etmiştik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Biatlon Türkiye Şampiyonası'nı etkinliğe dahil ettik. Şenlikte sadece sportif faaliyetleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Haşimoğlu, şenlik kapsamında geçen yıl bireysel olarak kayak yapan turistlerin geçen yaralanmalarla sonuçlanan kazalar yaşadığını hatırlatarak, kazaların bu yıl yaşanmaması için ilave tedbirler aldıklarını vurguladı.

Ayder Yaylası'nın 4 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu ve günlük 25 bin kişiye hizmet verdiğini anlatan Haşimoğlu, şöyle devam etti:

"Kardan Adam Şenliği'ne geçen yıl 45 bin kişilik katılım sağlanmıştı. Bu yıl da yaklaşık 50 bin kişinin katılacağını tahmin ediyoruz. Etkinlikte bazı olumsuzlukların yaşanması da kaçınılmaz oldu. Bireysel kayaklardaki yaralanmalar çok ön plana çıktı. Maalesef bununla ilgili olumsuz bir imaj oluştu. Öte yandan işletmelerin o gün uyguladığı fiyat politikaları çok eleştirildi. Bu yıl bir ilke imza atarak gelen tüm misafirlere kavurma, pilav ve ayran ikramında bulunacağız. Yaralanmaların önüne geçmek için de bireysel kayakların gerçekleştirildiği platformu düzenleyerek ilk yardım müdahalesi yapacak ekipleri güçlendireceğiz."



