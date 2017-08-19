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"10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali"

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali"nin açılış meşalesi yakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı yapılarak, meşale ateşi yakıldı.

Fıstık Park'ta düzenlenen açılışta konuşan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, amaçlarının Gaziantep fıstığını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Gaziantep'in petrolü olmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizin petrolü, madeni, altını yok. Ama yeşil altını 'Fıstığı' var. Diyoruz ki fıstık gibi bir şehirdeyiz. Bugün meşalemizi yakıyoruz. İnşallah bu meşale yolumuzu aydınlatır. Ülkemiz ve şehrimizle bu yolda birlikte ilerleyelim. Fıstık gibi sanatçılarımız da bizimle beraber. Yeşilçamın güzelliğini nasıl yansıtıyorlar. Amacımız ve muradımız Gaziantep'in yeşil altınını tanıtmak."

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ise Gaziantep'te bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Sizlerle böylesine güzel bir günde olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Altın fıstık festivali şehrimize, ülkemize hayır ve bereket getirsin inşallah." dedi.

Festivale katıldığı için memnun olduğunu dile getiren sinema sanatçısı Perihan Savaş da "Fıstık festivali hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Fatma Şahin'e bir şey söylemek istiyorum. 'Altın Fıstık' film festivali yapılsa mı diyorum. Ortaya sundum gerisini başkanımız bilir. Kendisi çok güzel şeyler yapıyor." diye konuştu.

Festival ateşinin yakılmasının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sevilen eserlerini hayranları için seslendirdi.


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