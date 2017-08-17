GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı, 19 Ağustos'ta Antep fıstığı hasadıyla yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival Fıstık Park'ta 19 ve 20 Ağustos'ta düzenlenecek.

Şefler ve gurmelerin katılacağı Antep fıstığı hasadıyla başlayacak festivalin ilk gününde sanatçı Zara konser verecek.



Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Hülya Koçyiğit ile Erhan Güleryüz, Nursel Köse, Furkan Kızılay, Emre Kızılırmak ve Burak Hakkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak etkinliğe katılıp, festival kortejinde Gazianteplilerle yürüyecek.

Festivalin son gününde şarkıcı Buray sahne alacak. Ayrıca "En Bakımlı Bahçe Yarışması", "Antep Fıstığı Bilgi Yarışması", "GASMEK Yöresel Yemek Yarışması", ödül törenleri, halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Çocuk Tiyatrosu "Niloya" ile "Çeled Uşaglar Fıstık Festivali Özel Gösterisi" de izlenebilecek.

Bu arada, festival kapsamında düzenlenecek "Geleneksel Sanatlar Şöleni" sergisinde, Gaziantep'in yanı sıra İzmir, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Bartın, Mersin ve Erzurum yörelerine ait ürünler yer alacak.