11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali Yarın Başlıyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Şiir Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek, 11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 12 Şubat’ta başlıyor. Festivalin bu yıl ki konuk ülkesi Azerbaycan. Festivale 12’si yurtdışından, 11’i Türkiye’den olmak üzere 23 şair ve yazar katılacak.

Modern Azeri Şiirinin Önemli Temsilcileri Bu Festivalde



Ülkemiz ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin 11.’si; 12 Şubat akşamı saat 19.00’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek açılışla başlayacak. Festivale konuk olan şairlerin şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek.



Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği festivalin, bu yıl ki konuk ülkesi Azerbaycan. Bu kapsamda festivalde, Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu şiir okumaları gerçekleştirecek. Şairler ayrıca Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde gerçekleşecek konferansla da edebiyat tutkunlarıyla buluşacak.



“Çocuklarla Şiir ve Edebiyat”, Şiir Kürsüsü” ve “Edebiyat Akademisi”



Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşen “Edebiyat Akademisi” toplantılarında bu yıl şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak. Festival kapsamında, genç şairlerin seslerini duyuracakları “Şiir Kürsüsü”nün yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde ve 14 Şubat’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi’nde “Çocuklarla Şiir ve Edebiyat” başlıklı iki etkinlik gerçekleşecek.



11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’ne yurtdışından katılacak isimler şu şekilde:



Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’danVladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Lіudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Tóth, Letonya’danLaima Kota ve Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbría.





Festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden birkaçı şöyle:



Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir ve Oğulcan Kütük ise festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden bazıları.



Festivalin etkinlik mekânları ise; Pera Müzesi, Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kültür Merkezi, Üsküdar Balaban Tekkesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi.



Festival, geleneksel hale gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak.



Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali şimdiye kadar 42 ülkeden 350 şairi ağırladı.





11.ULUSLARARASI İSTANBUL ŞİİR VE EDEBİYAT FESTİVAL PROGRAMI



Pera Müzesi

12 Şubat 2019 – 19.00

Şiir Dinletisi - Şenay Lambaoğlu Konseri



---



Çocuklarla Şiir ve Edebiyat

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi / Beyazıt

13 Şubat 2019 – 10.30

Şiir Kürsüsü: Klasiklerin Güncelliği

Seval ŞAHİN

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

13 Şubat 2019 – 15.30

Şiir Okuması

Pera Palas

13 Şubat 2019 – 15.30



---



Çocuklarla Şiir ve Edebiyat

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi

14 Şubat 2019 – 10.30

Troya ve Şiir: Troya Destanlarının Kökeni ve Osmanlı'dan Günümüze Etkisi

Rüstem ASLAN

Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

14 Şubat 2019 – 15.00



---



Şiirin Divan Hali

İskender PALA

Ahmet Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

15 Şubat 2019 - 15:00

"Modern Azerbaycan Şiiri Ne Durumda?" Paneli ve Şiir Okuması

Yöneten: Mehmet Can DOĞAN

İnsan Kitabevi / Taksim

15 Şubat 2019 – 16.30

Şiir Okuması ve Enstrümantal Konser

Şerefiye Sarnıcı / Sultanahmet

15 Şubat 2019 – 19.00