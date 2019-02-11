11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali Yarın Başlıyor!

Modern Azeri Şiirinin Önemli Temsilcileri Bu Festivalde
Ülkemiz ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin 11.’si; 12 Şubat akşamı saat 19.00’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek açılışla başlayacak. Festivale konuk olan şairlerin şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek.
Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği festivalin, bu yıl ki konuk ülkesi Azerbaycan. Bu kapsamda festivalde, Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu şiir okumaları gerçekleştirecek. Şairler ayrıca Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde gerçekleşecek konferansla da edebiyat tutkunlarıyla buluşacak.
“Çocuklarla Şiir ve Edebiyat”, Şiir Kürsüsü” ve “Edebiyat Akademisi”
Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşen “Edebiyat Akademisi” toplantılarında bu yıl şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak. Festival kapsamında, genç şairlerin seslerini duyuracakları “Şiir Kürsüsü”nün yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde ve 14 Şubat’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi’nde “Çocuklarla Şiir ve Edebiyat” başlıklı iki etkinlik gerçekleşecek.
11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’ne yurtdışından katılacak isimler şu şekilde:
Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’danVladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Lіudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Tóth, Letonya’danLaima Kota ve Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbría.
Festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden birkaçı şöyle:
Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir ve Oğulcan Kütük ise festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden bazıları.
Festivalin etkinlik mekânları ise; Pera Müzesi, Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kültür Merkezi, Üsküdar Balaban Tekkesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi.
Festival, geleneksel hale gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak.
Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali şimdiye kadar 42 ülkeden 350 şairi ağırladı.
11.ULUSLARARASI İSTANBUL ŞİİR VE EDEBİYAT FESTİVAL PROGRAMI
Pera Müzesi
12 Şubat 2019 – 19.00
Şiir Dinletisi - Şenay Lambaoğlu Konseri
---
Çocuklarla Şiir ve Edebiyat
Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi / Beyazıt
13 Şubat 2019 – 10.30
Şiir Kürsüsü: Klasiklerin Güncelliği
Seval ŞAHİN
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
13 Şubat 2019 – 15.30
Şiir Okuması
Pera Palas
13 Şubat 2019 – 15.30
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Çocuklarla Şiir ve Edebiyat
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi
14 Şubat 2019 – 10.30
Troya ve Şiir: Troya Destanlarının Kökeni ve Osmanlı'dan Günümüze Etkisi
Rüstem ASLAN
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
14 Şubat 2019 – 15.00
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Şiirin Divan Hali
İskender PALA
Ahmet Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
15 Şubat 2019 - 15:00
"Modern Azerbaycan Şiiri Ne Durumda?" Paneli ve Şiir Okuması
Yöneten: Mehmet Can DOĞAN
İnsan Kitabevi / Taksim
15 Şubat 2019 – 16.30
Şiir Okuması ve Enstrümantal Konser
Şerefiye Sarnıcı / Sultanahmet
15 Şubat 2019 – 19.00
Ülkemiz ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin 11.’si; 12 Şubat akşamı saat 19.00’da Pera Müzesi’nde gerçekleşecek açılışla başlayacak. Festivale konuk olan şairlerin şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek.
Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği festivalin, bu yıl ki konuk ülkesi Azerbaycan. Bu kapsamda festivalde, Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu şiir okumaları gerçekleştirecek. Şairler ayrıca Mehmet Can Doğan’ın yönetiminde gerçekleşecek konferansla da edebiyat tutkunlarıyla buluşacak.
“Çocuklarla Şiir ve Edebiyat”, Şiir Kürsüsü” ve “Edebiyat Akademisi”
Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşen “Edebiyat Akademisi” toplantılarında bu yıl şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak. Festival kapsamında, genç şairlerin seslerini duyuracakları “Şiir Kürsüsü”nün yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, 13 Şubat’ta Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde ve 14 Şubat’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi’nde “Çocuklarla Şiir ve Edebiyat” başlıklı iki etkinlik gerçekleşecek.
11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’ne yurtdışından katılacak isimler şu şekilde:
Filistin’den Asmaa Azazieh, İspanya’dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya’danVladimir Martinovski, Arnavutluk’tan Ermir Nika, Bosna Hersek’ten Seida Beganoviç, Ukrayna’dan Lіudmyla Diadchenko, Macaristan’dan Krisztina Tóth, Letonya’danLaima Kota ve Venezuela’dan Dannybal Reyes Umbría.
Festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden birkaçı şöyle:
Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir ve Oğulcan Kütük ise festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden bazıları.
Festivalin etkinlik mekânları ise; Pera Müzesi, Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kültür Merkezi, Üsküdar Balaban Tekkesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi.
Festival, geleneksel hale gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak.
Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali şimdiye kadar 42 ülkeden 350 şairi ağırladı.
11.ULUSLARARASI İSTANBUL ŞİİR VE EDEBİYAT FESTİVAL PROGRAMI
Pera Müzesi
12 Şubat 2019 – 19.00
Şiir Dinletisi - Şenay Lambaoğlu Konseri
---
Çocuklarla Şiir ve Edebiyat
Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi / Beyazıt
13 Şubat 2019 – 10.30
Şiir Kürsüsü: Klasiklerin Güncelliği
Seval ŞAHİN
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
13 Şubat 2019 – 15.30
Şiir Okuması
Pera Palas
13 Şubat 2019 – 15.30
---
Çocuklarla Şiir ve Edebiyat
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi
14 Şubat 2019 – 10.30
Troya ve Şiir: Troya Destanlarının Kökeni ve Osmanlı'dan Günümüze Etkisi
Rüstem ASLAN
Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
14 Şubat 2019 – 15.00
---
Şiirin Divan Hali
İskender PALA
Ahmet Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı
15 Şubat 2019 - 15:00
"Modern Azerbaycan Şiiri Ne Durumda?" Paneli ve Şiir Okuması
Yöneten: Mehmet Can DOĞAN
İnsan Kitabevi / Taksim
15 Şubat 2019 – 16.30
Şiir Okuması ve Enstrümantal Konser
Şerefiye Sarnıcı / Sultanahmet
15 Şubat 2019 – 19.00