1,2 tonluk boğa alıcısını bekliyor

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde besicilik yapan Bozan Gül'ün yetiştirdiği "Vabis" isimli 1,2 tonluk boğa, Gaziantep Hayvan Pazarı'nda 17 bin 500 liradan satışa sunuldu.

Gaziantep'te üreticiler, Nizip yolu üzerinde bulunan Besi Organize Bölgesi'nde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Besici Bozan Gül de 2,5 yıldır özenle beslediği 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosunu "Vabis"i hayvan pazarına getirdi.

Ağırlığı bakımından pazarın gözdesi olan Vabis, 20 bin liradan satışa sunuldu ancak talip olan çıkmadı.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kurbanlık alışverişinin yoğun olduğunu söyledi.

Vabis ile duygu bağı kurduğunu ve onu çok sevdiğini belirten Bozan Gül, ondan ayrılmanın zor olacağını ancak "ekmek parası" için satmak zorunda olduğunu kaydetti.

Bölgede kurban fiyatlarının ucuz olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"1 ton 200 kiloluk tosunumuzu getirdik pazara ama alan olmadı. İlk fiyatına 20 bin lira dedik, baktık kimse almıyor 17 bin 500'e bırakırız. Yeter ki para gelsin. Çünkü her yere borcumuz var. İnşallah bir tane ağa çıkar da bunu alır, yoksa halimiz perişan. Biz bunu çok özel besledik. Fıstık, ceviz ve üzümle bu hale getirdik. Yazın sıcağında serin tutmak için karpuz verdik, kışın soğuğunda havuç verdik. Aynen çocuğumuz gibi sevdik ve besledik. 2,5 yaşında, 8 dananın yediğini bu tek başına yiyor."