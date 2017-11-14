12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali

İSTANBUL (AA) - Bilecik Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali, kapılarını tiyatroseverlere açmaya hazırlanıyor.

Festival öncesi Üsküdar Kız Kulesi'nde gerçekleştirilen gala gecesinde, tiyatro oyuncuları Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Kayra Şenocak ile bir televizyon kanalında yayınlanan Güldüy Güldüy Show tiyatro programı ödül aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin gala gecesini tarihi bir ortamda yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Yağcı, "İstanbul sanatın merkezi. Biz de burada çok önemli bir güzide mekan olan Kız Kulesi'nde gecemizi yaparak tiyatroya verdiğimiz önemi göstermek istedik. Sosyal ve kültürel belediyecilik noktasında gelmiş olduğumuz bu seviye, hemşehrilerimizle birlikte ulaştığımız başarıdır. Sanatların anası tiyatro ile başladığımız bu yolculuğu son derece önemsiyoruz. İnşallah daha nice 12'nci yıllara ulaşacağız." diye konuştu.

Bilecik'te tiyatro kültürünün oluştuğunu ve biletlerin önceden tükendiğini vurgulayan Yağcı, "Yabancı menşeili oyun getirdik. Makedonyalı sanatçılar oynuyor. O oyunun biletleri de bitmiş. Sanata ve tiyatroya çok ciddi bir gönül bağı var kentimizde." ifadelerini kullandı

Tiyatro sanatçısı Kayra Şenocak ise genç yaşta ödül almaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Şenocak, bir tiyatro festivalinin 12 yıl devam etmesinin çok değerli olduğunu aktararak, "Bu nedenle başkanımızı tebrik ediyorum. Ben de böyle bir organizasyonun içinde olmaktan çok onurlu ve mutluyum.Tiyatronun ilgi görmesi beni çok mutlu ediyor. Bilecik'te tiyatroların kapı baca yıkıyor olması ise bizi daha da çok mutlu ediyor." dedi.

Gecede konuşmaların ardından tiyatroya verdikleri hizmet ve emek sebebi ile Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, Kayra Şenocak ile Güldüy Güldüy Show programına Yağcı tarafından ödülleri takdim edildi.

Süheyl Uygur ise hayatı tiyatroda geçmiş insanlar olarak böyle bir festivale dahil olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Uygur, babası Nejat Uygur'un, "Bir gün tiyatronun ışıkları sönecek, zil sesleri susacak ve tiyatro perdesi sonsuza kadar üzerime kapanacak. İşte o zaman giderken tüm üzüntülerinizi yanımda götürerek, size sadece kahkahaları bırakacağım" sözüyle ödülünü aldı.