13. Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali sona erdi

KAZAN (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Kazan Müslüman Filmleri Festivali'nde Türk yönetmen Mustafa Kara'nın "Kalandar Soğuğu" filmi "En İyi Film" seçildi.

Başkent Kazan'da 5 Eylül'de başlayan film festivali, Musa Celil Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Uzun Metraj dalında "En İyi Film" ödülüne, Mustafa Kara'nın yönettiği Macaristan-Türkiye ortak yapımı "Kalandar Soğuğu" layık görüldü.

Kara adına ödülü, yönetmen Mustafa Koray Polat aldı. Ödülü hem Kara hem de Türkiye adına aldığını ifade eden Polat, mutluluğunu dile getirdi.

"En İyi Yönetmen" ödülü Hintli yönetmen Mangesh Joshi'ye giderken, "En İyi Senaryo" ödülü Rusya'dan "Amun" filmine, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü Rusya'dan "Sofiçka" filmine, "En İyi Kadın Aktris" ödülü Mısır yapımı "Bayanlar Günü" filmindeki rolüyle İlham Şahin, Nahid El Seba ve Nelly Kerim'e "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ise Kazakistan yapımı "Oralman" filmindeki performansıyla Duliga Akmolda'ya verildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığı Sinema Sanatında Hümanizm Özel Ödülü'ne de Rusya-Tataristanlı yönetmen İlşat Rahimbay layık görüldü.

Festivalde Türkiye'yi Kısa Metraj Yarışması dalında Abdülgafur Şahin'in "Sevmekten", Kısa Belgesel Yarışması dalında Mustafa Koray Polat'ın "Duvar" filmleri temsil etti. Yarışma dışı programda ise Mehmet Başak'ın "Son İyi Günler" ve Faysal Soysal'ın "Kayıp Zamanlar" filmleri gösterildi.

- "Onur duyduk"

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, tören sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinden usta sinemacıların katıldığı festivalde, bir Türk filminin ödül kazanmasının kendilerini son derece onurlandırdığını söyledi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Rusya Müslümanları Müftüler Konseyi, Kazan Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival, dünya ülkelerini ve Rusya toplumunu İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirmeyi amaçlıyor.

"Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganıyla düzenlenen festivalin bu yılki yarışma programına 27 ülkeden 60 film katıldı.