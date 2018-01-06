13 yaşındaki

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Henüz 3 yaşındayken resim yapmaya başlayan, yaşına göre eserlerinde kullandığı renk ve teknikleriyle "küçük dahi ressam" adını alan Koreli ressam İnhu Lee, Ankaralı sanatseverlerle bululuştu.

İlk sergisini 9 yaşında Kore'de açan İnhu'nun, doğa ve Kore'ye ait figürleri serbest biçimde ürettiği eserleri, hayal gücünden izleri taşıyor.

Paris'te sanat eğitimine devam eden ve şimdi 13 yaşında olan Lee, 4. sergisini Ankara'da açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Japonya, Çin ve Avrupa'da açacağı sergilere hazırlanan İnhu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında resim yapmaya başladığını ve bu yeteneğinin öğretmeni tarafından keşfettiğini belirtti.

Çeşitli sergilere katıldığını ve kendini zamanla geliştirdiğini anlatan İnhu, "İlk sergimi açtığımda ilgi yoğundu. Yaşıma rağmen yaptığım resimler çok beğenildi. Çizimlerimden dolayı insanlar bana 'küçük dahi ressam' diye hitap ediyor. Dördüncü sergimi Ankara'da açtım. Seyahat etmenin insanın hayal gücünü geliştirdiğini düşünüyorum. Resimlerimi yaparken seyahatlerimde gördüklerimi hayal gücümle birleştirerek kağıda aktarıyorum. Ayrıca objeleri hayal gücüm ve duygularımla birleştirerek kağıda yansıtıyorum. Resim yaparken belirli bir çizgi üzerinden gitmiyorum, her türlü tekniği kullanıyorum. Daha keşfetmek istediğim teknikler de var. Sergi açmak üzere Japonya, Çin ve Avrupa'ya davet edildim." diye konuştu.

Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ve Türkiye'ye özgü bir simge olan nazar boncuğunu çizdiğini aktaran İnhu, bu resmin de sergide yer aldığını belirtti.

- "İnhu Kore'de tanınıyor ve çok ilgi görüyor"

Küratör ve Kore Geleneksel Kültür Sanat Merkezi Müdürü Koh Jung Kwen de 7 yaşındayken galeride resim yarışması düzenlendiğini, İnhu'nun birinci olduğunu aktardı.

Bu süreçten sonra birlikte çalışmaya başladıklarını vurgulayan Koh, "Müzik ve resim gibi sanat sektöründe birisi için 'dahi' unvanını kullanmak baya zordur. Ama İnhu bu yaşta duygusunu kendi çizim diliyle kağıda çok iyi şekilde aktarabildiği için insanlar ona dahi diyor. İnhu Kore'de tanınıyor ve çok ilgi görüyor." diye konuştu.

- Eserler CerModern'de sergileniyor

Kore Büyükelçiliği ve CerModern iş birliğiyle İnhu Lee'nin, farklı çizim teknikleri kullanarak yaptığı eserler, "Küçük Dahi Ressam" sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dong-Woo Cho'nun CerModern'de açılışını yaptığı sergide, 66 resim yer alıyor.

Dong-Woo, serginin 2017 Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı etkinlikleri kapsamında açıldığını belirtti.

Kore ve Türkiye'nin ilişkilerinin her daim çok iyi olduğunu vurgulayan Dong-Woo, "Sergi, 2017 Kore Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60. Yılı etkinlikleri kapsamında açıldı. Türkiye ile Kore zaten her anlamda ikili ilişkileri çok iyi olan ülkelerdir. Bu tür kültürel etkinliklerle ilişkiler daha da ileri boyutlara taşınıyor." dedi.

Sergi, 4 Şubat'a kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.

