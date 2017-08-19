MUĞLA (AA) - Rus piyano virtüözü Ilya Itin, 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde konser verdi.

Bodrum'da 26 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere üç ayrı konseptte gerçekleştirilen festivale katılan Itin, Gümüşlük'teki 2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağında konser verdi.

Konserin ilk bölümüne Franz Schubert'ten seslendirdiği, "Sonata in D major D 850" adlı eserle başlayan Ilya Itin, bu eserde yer alan I. Allegro vivace; II. Con moto; III. Scherzo. Allegro vivace ve IV. Rondo başlıklı bölümlerle izleyiciye müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin ikinci yarısında ise Sergei Rachmaninov’un, "Sonata in D minor number 1 op. 28" adlı eserine yer veren Rus piyanist, bu eserden de I. Allegro moderato; II. Lento ve III. Allegro molto bölümlerini seslendirdi.

Konser, müzikseverler tarafından da büyük ilgi gördü.

Öte yandan sanatçının daha önce de üç kez festivalin konuğu olduğu, 2011 yılında Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ile sahneyi paylaşarak doğumunun 200. yıl dönümünde F. Liszt'in konçertolarına yer verdikleri bir piyano düeti gerçekleştirmişti.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konserlerle 4 Eylül'e kadar devam edecek.