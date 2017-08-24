MUĞLA (AA) - Kübalı piyano virtüözü Mauricio Vallina, 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde konser verdi.

Bodrum'da 26 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere üç ayrı konseptte gerçekleştirilen festivale katılan Kübalı piyano virtüözü Vallina, Gümüşlük'teki 2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağında konser verdi.

Vallina, festival sahnesinde Küba rüzgarları estirdi. Sanatçı, geceye ABD'li besteci Louis Moreau Gottschalk'ın, "Souvenir de l'Havane. Grand caprice de concert op. 39" adlı eseriyle başladı.

Ardından Kübalı besteci Manuel Saumell'in, "Doce contradanzas" adlı eserini seslendiren Vallina, bu eserden sonra İspanyol bestecilerden Ernesto Halffter'in, "Habanera"sını ve sonrasında da Kübalı besteci Ignacio Cervantes'in, "Doce danzas" adlı yapıtını seslendirdi.

Mauricio Vallina, gecenin ikinci yarısına ise 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Claude Debussy'nin Prélude "La puerta del vino" adlı eseriyle başladı.

Ardından Kübalı besteci Ernesto Lecuona'nın üç eseriyle izleyici karşına çıkan Vallina, bestecinin "Tres danzas cubanas", "Suite afrocubana" ve "Cuatro danzas cubanas" eserlerine yer verdi.

Sanatçı geceyi, Kübalı besteci Gonzalo Roig ve geçen yıllarda hayatını kaybeden Kübalı kadın besteci ve piyanist Zenaida Manfugas'ın "Contradanza de la zarzuela Cecilia Valdés" adlı eseriyle tamamladı.

Konser, müzikseverler tarafından da beğeni topladı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konserlerle 4 Eylül'e kadar devam edecek.