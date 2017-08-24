Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arkeolojik Aşağıpınar Yavuz Kurt
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

- Kübalı piyano virtüözü Mauricio Vallina, 2 bin 500 yıllık antik taş ocağında konser verdi

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

MUĞLA (AA) - Kübalı piyano virtüözü Mauricio Vallina, 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde konser verdi.

Bodrum'da 26 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere üç ayrı konseptte gerçekleştirilen festivale katılan Kübalı piyano virtüözü Vallina, Gümüşlük'teki 2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağında konser verdi.

Vallina, festival sahnesinde Küba rüzgarları estirdi. Sanatçı, geceye ABD'li besteci Louis Moreau Gottschalk'ın, "Souvenir de l'Havane. Grand caprice de concert op. 39" adlı eseriyle başladı.

Ardından Kübalı besteci Manuel Saumell'in, "Doce contradanzas" adlı eserini seslendiren Vallina, bu eserden sonra İspanyol bestecilerden Ernesto Halffter'in, "Habanera"sını ve sonrasında da Kübalı besteci Ignacio Cervantes'in, "Doce danzas" adlı yapıtını seslendirdi.

Mauricio Vallina, gecenin ikinci yarısına ise 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Claude Debussy'nin Prélude "La puerta del vino" adlı eseriyle başladı.

Ardından Kübalı besteci Ernesto Lecuona'nın üç eseriyle izleyici karşına çıkan Vallina, bestecinin "Tres danzas cubanas", "Suite afrocubana" ve "Cuatro danzas cubanas" eserlerine yer verdi.

Sanatçı geceyi, Kübalı besteci Gonzalo Roig ve geçen yıllarda hayatını kaybeden Kübalı kadın besteci ve piyanist Zenaida Manfugas'ın "Contradanza de la zarzuela Cecilia Valdés" adlı eseriyle tamamladı.

Konser, müzikseverler tarafından da beğeni topladı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konserlerle 4 Eylül'e kadar devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik FestivaliBodrumFestivalGümüşlükMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5