MUĞLA (AA) - Brezilyalı piyano virtüözü Egberto Gismonti, 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

İlçede devam eden festival için Bodrum'a gelen Brezilyalı sanatçı, 2 bin 500 yıllık antik taş ocağındaki sahnede hayranlarıyla buluşarak piyano resitali verdi.

Hem gitar hem de piyanoda virtüöz olarak adlandırılan Gismonti, aynı zamanda Brezilya'nın en büyük müzik kompozitörlerinden biri kabul ediliyor.

Tamamı kendisine ait bestelerden oluşan repertuvarı sunan Gismonti, konserin sonunda yoğun alkış aldı.

Festival, 4 Eylül'e kadar yerli ve yabancı sanatçıların konserleriyle devam edecek.