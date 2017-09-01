Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

- Festival, genç flütçülerin Gümüşlük'teki Toprak Ev'de verdikleri konserle devam etti

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

MUĞLA (AA) - 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında genç flütçüler, Gümüşlük Toprak Ev'de konser verdi.

26-31 Ağustos'ta düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) flüt ustalık sınıfına katılan öğrenciler sertifikalarını, eğitmenleri Bülent Evcil ve İtalyan flütçü Raffaele Trevisani'nin de katıldığı törende, festivalin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay'ın elinden aldı.

Ustalık sınıfına bu yıl 14 ila 23 yaşlarında Türkiye'den farklı okul ve konservatuvarlardan 22, Bulgaristan'dan 4, Zimbabve'den de 1 genç flütçü katıldı.

6 gün süren yoğun eğitimin ardından genç yetenekler, Toprak Ev'in sahnesinde sırayla sahneye çıkarak Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach ve Gabriel Faure gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eserlerini seslendirdi.

Konsere piyanistler Paola Girardi ve Zümrüt Alieva da eşlikçi olarak katıldı. Genç yetenekler sanatseverler tarafından yoğun alkış aldı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konserle 4 Eylül'e kadar devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik FestivaliBodrumFlütGümüşlükGümüşlük Festival AkademisiMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5