MUĞLA (AA) - 14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında genç flütçüler, Gümüşlük Toprak Ev'de konser verdi.

26-31 Ağustos'ta düzenlenen Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) flüt ustalık sınıfına katılan öğrenciler sertifikalarını, eğitmenleri Bülent Evcil ve İtalyan flütçü Raffaele Trevisani'nin de katıldığı törende, festivalin sanat danışmanı piyanist Gülsin Onay'ın elinden aldı.

Ustalık sınıfına bu yıl 14 ila 23 yaşlarında Türkiye'den farklı okul ve konservatuvarlardan 22, Bulgaristan'dan 4, Zimbabve'den de 1 genç flütçü katıldı.

6 gün süren yoğun eğitimin ardından genç yetenekler, Toprak Ev'in sahnesinde sırayla sahneye çıkarak Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach ve Gabriel Faure gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eserlerini seslendirdi.

Konsere piyanistler Paola Girardi ve Zümrüt Alieva da eşlikçi olarak katıldı. Genç yetenekler sanatseverler tarafından yoğun alkış aldı.

Festival, yerli ve yabancı sanatçıların vereceği konserle 4 Eylül'e kadar devam edecek.