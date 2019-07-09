15. Akbank Sanat Kısa Film Festivali'ni kaçıranlara müjde!

Bu yıl 18 - 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, farklı renk, coğrafya, kültür vedüşünceleri buluşturan 15. Akbank Kısa Film Festivali’ne katılan filmler kaçıranlar için bir kez daha Akbank Sanat’ta.



3-13 Temmuz arasında Çarşamba, ve Cumartesi günleri düzenlenecek “15. Akbank Kısa Film Festivali’nden Seçkiler” etkinliği kapsamında Festival Kısaları bölümünde toplam 15 kısa film ücretsiz olarak sinema tutkunlarıyla buluşacak. Davetiyeler gösterim saatinden 1 saat önce Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.



