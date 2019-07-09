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15. Akbank Sanat Kısa Film Festivali'ni kaçıranlara müjde!

Bu yıl 18 - 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, farklı renk, coğrafya, kültür vedüşünceleri buluşturan 15. Akbank Kısa Film Festivali’ne katılan filmler kaçıranlar için bir kez daha Akbank Sanat’ta.

15. Akbank Sanat Kısa Film Festivali'ni kaçıranlara müjde!
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Bu yıl 18 - 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, farklı renk, coğrafya, kültür vedüşünceleri buluşturan 15. Akbank Kısa Film Festivali’ne katılan filmler kaçıranlar için bir kez daha Akbank Sanat’ta.
 
3-13 Temmuz arasında Çarşamba, ve Cumartesi günleri düzenlenecek “15. Akbank Kısa Film Festivali’nden Seçkiler” etkinliği kapsamında Festival Kısaları bölümünde toplam 15 kısa film ücretsiz olarak sinema tutkunlarıyla buluşacak. Davetiyeler gösterim saatinden 1 saat önce Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir.

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