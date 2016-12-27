EDİRNE (AA) – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Çanakkale'den tam yüz bir yıl sonra, az kalsın içimizdeki beyinsizler yüzünden Cenabı Hak bizi helak edecekti." dedi.

Trakya Üniversitesi Genç Gönüllüler Topluluğu'nun davetlisi olarak Edirne’ye gelen Bulut, Balkan Kongre Merkezi'nde "Anadolu’da Millet Olmak" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Bulut, Anadolu topraklarının büyük bir ruha sahip olduğunu, medeniyetler güzergahı olduğunu söyledi. "Anadolu ruhunun" çok farklı olduğunu dile getiren Bulut, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine milletin direnişinin engel olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz ruhunun, Çanakkale'deki ruhla aynı olduğunun altını çizen Bulut şunları kaydetti:

"Çanakkale'de bu asil millet yeniden ayağı kalktı, şuurlandı, bilinçlendi, birleşti. Çanakkale'den tam yüz bir yıl sonra, az kalsın içimizdeki beyinsizler yüzünden Cenabı Hak bizi helak edecekti. Fakat bu asil milletin mayası demek öyle karılmış ki Çanakkale’deki ruh hakikaten yeniden ortaya çıktı. 15 Temmuz direnişi adeta yeniden dirilişin adı oldu.

Bu milletin bundan sonra önü açık, bahtı açık. Rabbim bizi mahcup etmesin, şuurumuzu ziyadeleştirsin, ihlasımızı arttırsın, içimizdeki beyinsizlere hidayet versin. Eğer layıksalar hidayet versin eğer değilseler neye layıksalar Cenabı Hak onu versin."

Farklılıkların zenginlik olduğu anlaşılmadığı için dünyaya barışın gelmediğini anlatan Prof. Dr. Bulut, şöyle devam etti:

"Osmanlı tecrübesi yani bu milletin mayası nasıl kaynamış. Nasıl bir ruh üflenmişte bu topraklarda Müslüman, Yahudi, Hristiyan, bunların dışında bir o kadar millet bir arada yan yana bin yıl yaşamış, kavga etmemiş. Bu farklılıklardan güç almış, farklılığı güce dönüştürmüş. Bu anlaşılmadan dünyada gerçek anlamda bir barış kurulamaz. Bugün modern Batının zenginliği var, teknolojisi var, bilimi var, nükleeri var. Fakat İslamın, Müslümanların kurduğu bir Kudüs'ü yok. Müslümanların kurduğu bir İstanbul'u yok. Bunun farkında mıyız? Batı'da bir İstanbul var mı?"

Konferansa dinleyici olarak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

