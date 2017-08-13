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15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

MUĞLA (AA) - 15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, “Los Vivancos" isimli grubun gösterisiyle sona erdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, İspanyol dans topluluğu “Los...

15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

MUĞLA (AA) - 15. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, “Los Vivancos" isimli grubun gösterisiyle sona erdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, İspanyol dans topluluğu “Los Vivancos", Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahneye çıktı.

Topluluk, özgün koreografileri ile "Born to Dance" isimli gösterilerini sundu.

24 Temmuz-12 Ağustos'ta düzenlenen festivalin son etkinliği olan tek perdelik dans gösterisini, aralarında eski bakanlardan Şinasi Altıner'in de olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

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15. Uluslararası Bodrum Bale FestivaliBodrum KalesiDansGösteriLos VivancosMuğla
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