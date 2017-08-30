160 ton domates havada uçuştu

BUNOL (AA) - İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin Bunol ilçesinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen "La Tomatina" adlı festivale katılan 22 bin kişi, 160 ton domatesi birbirlerine fırlattı.

Bunol Belediyesi'nin paylaştığı bilgiye göre, ilçe merkezine getirilen 6 kamyondan dökülen 160 ton domatesin kullanıldığı festival için ayrılan sokakları dolduran binlerce kişi 1 saat boyunca domates fırlatarak eğlendi.

Rahat kıyafetler giyen ve gözlerini korumak için deniz gözlükleri kullanan katılımcılara, "domates savaşı alanına cam şişeyle girmeme, üzerindeki tişörtü yırtıp atmama, genel ahlaka aykırı hareket etmeme ve domatesi elinde ezdikten sonra atma" gibi bazı kurallar getirildi.

"Domates savaşı" tamamlandığında sokaklar kırmızı renge boyanırken, ilçeden geçen nehrin suyunun bile kırmızı aktığı dikkati çekti.

Festivale, 22 bin kişi katıldı. Etkinlik dolayısıyla 740 güvenlik, sağlık ve sivil koruma görevlisi hazır bulundu.

- Bu yıl 72. yılı

Ülkede, 1945'ten bu yana her ağustos ayının son çarşamba günü gerçekleştirilen "La Tomatina"ya yabancı katılımının son yıllarda önemli ölçüde arttığı açıklandı.

Yabancıların, bu yılki katılımcıların yüzde 65'ini oluşturduğu bildirildi. Avrupa dışında ABD, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve Kuzey Kore'den de gelenler olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da 2002 yılında "Uluslararası Turistik Varlık" ilan edilen "La Tomatina" festivalinde "farklılığı koruma ve güvenliği sağlamak" için bazı değişiklikler yapıldığını söyleyen festival sorumlularından Rafael Perez, "2005-2012 yıllarında ciddi sorunlar yaşıyorduk, çünkü 50 bine yakın insan geliyordu. Bu durum, Bunol halkını da rahatsız ediyordu. Bu yüzden katılım sınırı koyuldu." dedi.

Son beş yıldır girişi ücretli olan "La Tomatina", yaklaşık 9 bin 500 nüfuslu Bunol ilçesine 300 bin avroluk ekonomik katkı sağlıyor.