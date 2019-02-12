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17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor

Kadınlarla kadınlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadın Kooperatifi, yine imkansızlıkları mümkün kılarak, Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 17.’sını düzenliyor. 7 Mart’ta İstanbul’da başlayacak Festival, 7 Mayıs’a kadar İzmir, Antalya, Mersin, Giresun, Adana, Diyarbakır’da kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
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17. Uluslararası Filmmor Gezici Kadın Filmleri Festivali 7 Mart’ta başlıyor, 7 Mayıs’a kadar 7 şehirde sürüyor.

Agnès Hakkında Her Şey!

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Sinematek işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın “yaratıcı-tanık” ustası Agnès Varda’nın 19 uzun, 14 kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi; Agnès Hakkında Her Şey 7 Mart - 30 Mart tarihleri arasında İstanbul Modern ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

9-10 Mart’ta Giresun’da Filmmor Kadın Filmleri Festivali var. 11-17 Mart arası İstanbul’da; Fransız Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi programından sonra Agnès Varda Retrospektifi Mart sonuna kadar sürecek. Festival 6 Nisan - 7 Nisan İzmir’de, 13 Nisan - 14 Nisan Mersin’de, 20 Nisan - 21 Nisan Antalya’da, 27 Nisan- 28 Nisan Adana’da ve 4 Mayıs - 5 Mayıs Diyarbakır’da olacak.

Festivalde Neler Var

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde izleyiciler sinemaya ve hayata özgün / feminist kadrajlar açan, 21. yüzyılın ustalarından 49’unun “sinemayla dansı”; Türkiye ve dünyadan 80 film var. Agnès Varda Retrospektifi yanında; Kadınların Sineması, Kendine Ait Bir Cüzdan, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Bellek; Ursula K. Le Guin, Kadınların Seçimi; Yerel Adımlar, Geniş Alanlar bölümlerinde 80 film; Hikaye Anlatıcısı Kadınlar, Sinemada Cinsiyet Temsilleri ve Performansları, Feminist Kadraj panelleri; kadınların sinema yapma temaşasını kolaylaştırmak için atölyeler, söyleşiler, forumlar, yönetmenlerle buluşmalar var.

Kadınların Sineması, Kadınların Festivali

Filmmor Kadın Kooperatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Adana Kadın Platformu ve Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği dayanışması ile yapılan 17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde; tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz, Agnès Varda Retrospektifi ise Filmmor Kartları ile izlenebilecek.

Ajandanıza Şimdiden Not Edin

17. yılında da izleyicisiyle buluşmak için gün sayan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali programı ve detaylar 27 Şubat’ta yapılacak basın toplantısı ile ayrıntılı olarak paylaşılacak.

Festivalde buluşmak üzere…

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FilmmorKadınFilmFestivalFeminism
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