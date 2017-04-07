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172. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler, polis telsizinden anons yaparak ekip araçlarıyla tur attı

172. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla engellilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve polis ekipleri, Turgutreis Mahallesi'ndeki Bodrum Sağlık Vakfı Engelli Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Polis ekiplerini vakfın kapısında karşılayan engelliler, bir süre sohbet etti. Ziyarette trafik polisleri, engelli öğrencilere yaya kaldırımında karşıdan karşıya geçmeyi öğretti.
Daha sonra engelli gençler, telsiz anonsuyla polis haftasını kutladı, trafik, yunus ve ekip araçlarına binerek, sirenler eşliğinde şehir turu attı.
İlçe Emniyet Müdürü Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Sağlık Vakfı çalışanlarının engelli öğrenciler için gösterdiği çalışma, üstün gayret ve çabanın gerçekten takdire şayan olduğunu söyledi.

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BodrumEngelli BireylerMuğlaPolisTürk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
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