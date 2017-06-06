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17.Sinema Burada Festivali'ne doğru

- Festivali kapsamında düzenlenen kısa film proje yarışmasına başvurular 10 Temmuz'da sona erecek

17.Sinema Burada Festivali'ne doğru

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonal Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 17. Sinema Burada Festivali kapsamında düzenlenen "Kısa Film Proje Yarışması"na başvurular 10 Temmuz'da sona erecek.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 17. Sinema Burada Festivali kısa film yapımlarına da destek olacak.

İlki geçen yıl düzenlenen Kısa Film Projesi Yarışması'na 2 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Başvurular arasından 10 proje finalist olarak "17.Sinema Burada Festivali"ne davet edilecek.

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FestivalKısa FilmSinema
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