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18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı!

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek.

18. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı!
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Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2.048 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021, Cuma olarak açıklandı. 

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 18. Akbank Kısa Film 

Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 40.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek.

18. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, 

“Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 Mart 2022 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak. 

18. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilirsiniz.

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18.kez Kısa ZamanıAkbankKısa Film YarışmasıYarısma
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