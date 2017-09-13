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"18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"

- Safranbolu'da 18'incisi düzenlenecek "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nde 183 belgesel sanatseverlerle buluşacak - Festival Organizasyon Komite Başkanı ve Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer: - "Ülkemiz sanatına ve kültürüne katkıda bulunmak adına üzerimize düşeni yerine getireceğiz"

ANKARA (AA) - "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 29 Eylül'de Safranbolu'da başlayacak. Festival kapsamında 183 belgeselin gösterimi yapılacak.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komite Başkanı ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, bir restoranda düzenlediği tanıtım toplantısında, bu yıl 18'incisi düzenlenecek festival ile ilçenin tanıtımını amaçladıklarını belirttti. Ürkmezer, "Ülkemiz sanatına ve kültürüne katkıda bulunmak adına üzerimize düşeni yerine getireceğiz." dedi.

Ürkmezer, ilçenin sadece restorasyon ve koruma alanında değil belgesel ve sinemacılık anlamında da geçmişe dayanan bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) ilçenin 1994'te tescillendiğini hatırlatan Ürkmezer, "Bu çerçevede Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar bütün kardeş şehirlerin desteğiyle bu festival uluslararası özelliğiyle bu sene de yaşatılmaya devam edecek." dedi.

- Gazozuna Sinema

Safranbolu'nun kültürel mirasının ulusal ve uluslararası alanda korunmasının önemine değinen Ürkmezer, festivalin değişmez ana temasının "Kültürel Miras ve Korumacılık" olduğunu, bunun yanında "Gazozuna Sinema" temasının da bu yılın yan teması seçildiğini bildirdi.

Ürkmezer, yan temayı gazozun açık hava sinemalarında açık bir unsur olması ile ilçeye has gazoz markası Bağlar Gazozları'nın kültürel değeri nedeniyle seçtiklerini ifade etti.

Söz konusu gazoz markası sponsorluğunda Sinema Genel Müdürlüğünden eski sinema makineleri edinerek festival boyunca Muallimler Mektebi alanı ve ilçenin çeşitli yerlerinde eski nostaljik filmlerin açık hava sineması ile izleyicilere şeklinde ulaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Ürkmezer, festivalde Türk sinemasının 100. yılı olması dolayısıyla çeşitli etkinlikler de yapacaklarını ifade etti.

Festivalin Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na çelenk sunumuyla başlayacağını kaydeden Ürkmezer, vatandaşları ve sinemaseverleri festivale katılmaya davet etti.

Festivalin Genel Koordinatörü Zülfiye Eraslan Özcan da festivalde 183 belgesel gösteriminin yapılacağını söyledi.

Özcan, festivale aralarında Safranbolu'nun kardeş şehirlerinin de bulunduğu Makedonya, Yunanistan, Tataristan, Moğolistan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Güney Kore'den de yapımcı ve yönetmenlerin katılacağını dile getirdi.

Özcan'ın verdiği bilgiye göre, TÜRKSOY'un da destek verdiği festivalin sunuculuğunu sanatçı Recep Altuğ gerçekleştirecek.

Festivalde Türk sinemasının yüzüncü yılına dair konferans ve söyleşiler, canlı performanslar, mini konserlerin yanı sıra halk dansları topluluğu gösterimleri, karma resim sergisi ile geleneksel el sanatları sergisi gibi etkinlikler de yer alacak.

Şarkıcı Emre Aydın'ın da bir konser vereceği festival 1 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
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