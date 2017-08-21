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“18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali“ne doğru

- "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek festival, 29 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak - Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer: - "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, kültür ve sanat camiasında bilinen bir organizasyon. Safranbolu'ya, Karabük'e inşallah güzel bir organizasyon yaşatırız"

“18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali“ne doğru

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 29 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
Ses getirecek bir etkinlik yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ürkmezer, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, kültür ve sanat camiasında bilinen bir organizasyon. Bir organizasyon yapıyorsanız, vatandaşı onun içine katmazsanız, vatandaşın katkısını belirli bir noktada tutmuş olursunuz. Amacımız vatandaşı da bu işin içine katmak. Bundan sonra yapılacak festivallere geniş katılım sağlamak için çalışmalara daha erken başlayacağız." diye konuştu.
Ürkmezer, Safranbolu'daki her yaştan insanı işin içine katarak hem sanatsal, hem turizm, hem de yörenin tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını aktararak, "İnşallah beklediğimiz katkıyı sağlarız. Safranbolu'ya, Karabük'e inşallah güzel bir organizasyon yaşatırız. Bunların hepsi tecrübe. Bu sene yapılacak faaliyetlerden ders çıkarıp, bundan sonraki faaliyetlerde neyi eksik yaptık, neyi yapmadık, o eksiklerimizi kapatıp, daha da iyi hale nasıl getiririz, festivalden sonra yapacağımız toplantılarda bunları göz önünde bulunduracağız." ifadelerini kullandı.
Festivalin 29 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacağını aktaran Ürkmezer, 1 Ekim'de sona erecek festivalde çeşitli gösteriler yapılacağını belirtti.
Festival kapsamında karma sergiler açılacağını belirten Ürkmezer, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından panel düzenleneceğini, "En iyi restore edilen ev" ödülü verileceğini, konferanslar, belgesel film gösterimi, safari ve Emre Aydın konseri gibi etkinlikler gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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