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18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

- Piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel'in konseri yoğun ilgi gördü

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

ANTALYA (AA) - Antalya'da devam eden 18'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, piyanist kardeşler Güher ve Süher Peki̇nel konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen piyano festivali, bu yıl yıldızlar geçidine sahne oldu.

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal'ın üstlendiği 18'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Pekinel kardeşler sahneye çıktı. Pekinel kardeşler, kendi eserlerinden oluşturdukları özel repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin'in yönettiği Akdeniz Filarmoni Orkestrası ve Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin konseri, yoğun ilgi gördü.

Festival, yarın yapılacak final konserleriyle sona erecek.

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18. Uluslararası Antalya Piyano FestivaliAKMGüher Ve Süher Peki̇nel
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