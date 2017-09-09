Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

"2. Kadıköy Plak Günleri" başladı

- Çeşit çeşit plaklar, plakçılar ve plakseverlerin bir araya geldiği etkinlik, Bülent Ortaçgil konseriyle sona erecek - Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Temurlenk: - "Plakçılar, İstanbul genelinde Kadıköy tarafında örgütlenmiş durumdalar. Bizim yaptığımız şey onları bir araya getirmek oldu. Herkesi bekliyoruz, İstanbulluların buna ihtiyacı var. Gelip burada plakları alıp, müzikleri dinleyebilirler"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi'nce bu yıl ikinci kez düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri", plakseverleri buluşturdu.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecen etkinlik kapsamında çeşit çeşit plaklar, plakçılar ve plakseverler bir araya geldi.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene düzenlenen plak günlerinde yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, bu sene, plak günlerinin ilk günü olmasına rağmen çok yoğun bir ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Plak günlerinin, Kadıköy'de yapılmasına rağmen İstanbul'un geneline hitap eden bir festival olduğunu vurgulayan Temurlenk, "Geçen sene yurtdışından gelen misafirlerimiz de olmuştu. Bu sene de bekliyoruz çünkü hava güzel, buradaki ortam da çok güzel olduğu için daha fazla ziyaretçiyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Temurlenk, plakları, geçmiş ve gelecek arasında kurulan bir köprüye benzeterek, şunları kaydetti:

"Katılımcıların çoğu yeni kuşak gençlerimiz. Yani birebir plakların olduğu dönemleri yaşamasalar da yeni kuşakların, özellikle nostaljiye karşı ilgileri çok büyük, tabii ki bu bizi çok sevindirdi. Kadıköy'de bunun bir zemini var zaten çünkü bütün plakçılar, İstanbul genelinde Kadıköy tarafında örgütlenmiş durumdalar. Bizim yaptığımız şey ise onları bir araya getirmek oldu. Herkesi bekliyoruz, İstanbulluların buna ihtiyacı var. Gelip burada plakları alıp, müzikleri dinleyebilirler."

- Bülent Ortaçgil yarın Kadıköy'de

Söyleşiler, konserler ve sürpriz imza günleriyle başlayan plak günleri, iki gün süreyle meraklılarını ağırlayacak.

Etkinliğin ilk gününde müzik tarihçisi Murat Meriç "Plaklarla Memleket Tarihi", Mustafa Özkent ve Zafer Dilek "Usta İşi Plaklar", Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz de "Nerelerdeydin Analog!" söyleşilerinin konuğu oldu.

Radyo Eksen'in katkı verdiği "2. Kadıköy Plak Günleri"nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları sergileyecek.

İlk gününde şarkıcı Gaye Su Akyol'un sahne alacağı etkinlik, yarın akşam saat 20.00'de başlayacak olan Bülent Ortaçgil konseriyle sona erecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PlakBülent OrtaçgilKadıköyKadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur TemurlenkPlak Günleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5