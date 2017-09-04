"2. Kadıköy Plak Günleri" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi'nce bu yıl ikinci kez düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri" 9 Eylül'de başlayacak.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecek etkinlik kapsamında çeşit çeşit plaklar, plakçılar ve plakseverler bir araya gelecek.

Söyleşiler, konserler ve sürpriz imza günlerinin planlandığı "Kadıköy Plak Günleri" iki gün süreyle meraklılarını ağırlayacak.

Etkinlikte Murat Meriç "Plaklarla Memleket Tarihi", Mustafa Özkent ve Zafer Dilek "Usta İşi Plaklar", Mehmet Tez, Evrim Hikmet Öğüt ve Yeliz de "Nerelerdeydin Analog!" söyleşilerinin konukları olacak.

Radyo Eksen'in katkı verdiği "2. Kadıköy Plak Günleri"nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları sergileyecek.



Gaye Su Akyol'un da sahne alacağı etkinlik, 10 Eylül akşamı Bülent Ortaçgil konseriyle sona erecek.





