Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor

"20. Geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri"

- Türkiye'nin birçok yerinden 400 güreşçinin katıldığı güreşler başladı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen "20. Geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri" başladı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Güreş Sahasında düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, er meydanına Kırpınar başpehlivanlarının da bulunduğu 400 güreşcinin çıkacağını söyledi.

Çekişmeli maçların yaşanacağını kaydeden Şahin, birbirinden başarılı güreşçilerin kendilerini kırmayarak Tosya güreşlerine katıldığını ifade etti.

- "Çimleri kimyasal saldırı ile kuruttular"

Güreşlerin yapılacağı alandaki çimlerin kimyasal bir saldırı ile kurutulduğunu savunan Şahin, "Bu alan yemyeşil bir görüntüye sahipti. Birkaç gün önce bu alanı zehirleyerek, kuruttular. Biz bu durumu telafi etmek için elimizden geleni yaptık. Hepinize iyi seyirler diliyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından güreşler başladı.

Güreşlere, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
20. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı GüreşleriKastamonuTosyaYağlı Güreş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5