KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen "20. Geleneksel Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri" başladı.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Tosya Güreş Sahasında düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, er meydanına Kırpınar başpehlivanlarının da bulunduğu 400 güreşcinin çıkacağını söyledi.

Çekişmeli maçların yaşanacağını kaydeden Şahin, birbirinden başarılı güreşçilerin kendilerini kırmayarak Tosya güreşlerine katıldığını ifade etti.

- "Çimleri kimyasal saldırı ile kuruttular"

Güreşlerin yapılacağı alandaki çimlerin kimyasal bir saldırı ile kurutulduğunu savunan Şahin, "Bu alan yemyeşil bir görüntüye sahipti. Birkaç gün önce bu alanı zehirleyerek, kuruttular. Biz bu durumu telafi etmek için elimizden geleni yaptık. Hepinize iyi seyirler diliyorum." dedi.

Açılış konuşmasının ardından güreşler başladı.

Güreşlere, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.