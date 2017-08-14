İSTANBUL (AA) - İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından düzenlenen "20. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali", 13-29 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Karagöz sanatçısı Cengiz Özek'in sanat yönetmenliğini üstlendiği festivale, 15 ülkeden 20 tiyatro grubu katılacak.

Türkiye'den Cengiz Özek ile Tiyatro Gülgeç ve Açıkgöz Kukla gruplarının yer alacağı festivale, Avusturya'dan Thomas Eddl, Fransa'dan Ruşen Yıldız, İspanya'dan Toni Zafra, Ytuquepintas ve El Gecko con Botas, İtalya'dan Paolo Papparotti, Macaristan'dan Mikropodium, Çin'den Mao Mao, Tayvan'dan Kaohsiung Gölge Tiyatrosu, Kamboçya'dan Sovannaphum, Rusya'dan Meta Zero, Arjantin'den La Gorda Azul, Çek Cumhuriyeti'nden Karromato, İsrail'den Ornan Braier ve Hindistan'dan Krishnan Kutty Pulavar Memorial Tholpavakoothu Puppet Centre konuk olacak.

Bu yıl Türk Gölge Tiyatrosu'nun 500. yılı nedeniyle Topkapı Sarayı Müzesi "Karagöz Koleksiyonu" da festivalde izlenime sunulacak.

İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Cervantes Kültür Merkezi, İsrail Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen festival, Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Sahne Pulcherie, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Terakki ve Işık Okulları salonları, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Yeldeğirmeni Kültür Merkezi sahnelerinde seyirciyle buluşacak.

Geleneksel kukla örnekleri olan Kasperl ve Karagöz'ün yanı sıra, medya tiyatrosu, origami dans ve mask tiyatrosunun da yer alacağı festivalde, gölge tiyatrosundan örnekler de sahnelenecek.



